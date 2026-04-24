Tigres vs Mazatlán continúan la actividad en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es triunfo felino, 2-0 en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Mazatlán.

Tigres vs Mazatlán: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

El pronóstico del partido, Tigres vs Mazatlán es 2-0 a favor del equipo regio.

Pronóstico: Tigres 2-0 Mazatlán

Tigres busca la clasificación a la Liguilla (Carlos Zepeda / MEXSPORT)

Tigres vs Mazatlán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Mazatlán, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

DT: Guido Pizarro

Mazatlán

Portero: Rodríguez

Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva

Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno

Delanteros: Teodora da Silva y Rubio

DT: Sergio Bueno

Tigres vs Mazatlán: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX

Tigres vs Mazatlán se verán las caras el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX, a partir de las 17 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One, Tubi y Canal 7.

Partido: Tigres vs Mazatlán

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 Liga MX

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One, Tubi y Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Mazatlán a la Jornada 17 de la Liga MX?

Tigres se ubica en la octava posición de la Liga MX con 22 puntos, así que no puede darse el lujo de perder puntos con Mazatlán.

Mazatlán se despide de la Liga MX en este partido, luego de que la franquicia fue vendida al Atlante.