Cruz Azul vs Necaxa se jugará el domingo 26 de abril en el cierre de la Jornada 17 de la Liga MX y de la temporada regular. El pronóstico es 2-0 en favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
El pronóstico del Cruz Azul vs Necaxa es una victoria del equipo cementero con un marcador de 2-0 en la Jornada 17 de la Liga MX.
Cruz Azul tendrá a Joel Huiqui como entrenador interino ante Necaxa.
- Pronóstico del partido: Cruz Azul 2-0 Necaxa
Cruz Azul vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Te compartimos las posibles alineaciones de Cruz Azul vs Necaxa, partido correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
Necaxa
- Portero: E. Unsain
- Defensas: A. Peña, R. Martínez, C. Calderón, R. Monreal, E. Lara
- Mediocampistas: K. Gutiérrez, D. Leyva, A. Almendra
- Delanteros: J. Ruiz, T. Badaloni
Cruz Azul vs Necaxa: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Cruz Azul vs Necaxa se medirán en la Jornada 17 de la Liga MX. El partido se jugará el domingo 26 de abril del 2026 y será transmitido por ViX, Canal 5, YouTube y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs Necaxa
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, Canal 5, YouTube y TUDN
¿Cómo llegan Cruz Azul y Necaxa a la Jornada 17 de la Liga MX?
Cruz Azul llega a este partido como el cuarto lugar del torneo con 30 puntos cosechados tras 16 jornadas jugadas.
Por su parte, Necaxa llega eliminado a la última jornada del Clausura 2026, pues sus 18 puntos no le alcanzan para meterse a la Liguilla.