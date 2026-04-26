Cruz Azul vs Necaxa se jugará el domingo 26 de abril en el cierre de la Jornada 17 de la Liga MX y de la temporada regular. El pronóstico es 2-0 en favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El pronóstico del Cruz Azul vs Necaxa es una victoria del equipo cementero con un marcador de 2-0 en la Jornada 17 de la Liga MX.

Cruz Azul tendrá a Joel Huiqui como entrenador interino ante Necaxa.

Pronóstico del partido: Cruz Azul 2-0 Necaxa

Cruz Azul vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Te compartimos las posibles alineaciones de Cruz Azul vs Necaxa, partido correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

Necaxa

Portero: E. Unsain

Defensas: A. Peña, R. Martínez, C. Calderón, R. Monreal, E. Lara

Mediocampistas: K. Gutiérrez, D. Leyva, A. Almendra

Delanteros: J. Ruiz, T. Badaloni

Cruz Azul vs Necaxa: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Cruz Azul vs Necaxa se medirán en la Jornada 17 de la Liga MX. El partido se jugará el domingo 26 de abril del 2026 y será transmitido por ViX, Canal 5, YouTube y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Necaxa

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 26 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, Canal 5, YouTube y TUDN

Cruz Azul busca entrar en mejor posición a la Liguilla (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Necaxa a la Jornada 17 de la Liga MX?

Cruz Azul llega a este partido como el cuarto lugar del torneo con 30 puntos cosechados tras 16 jornadas jugadas.

Por su parte, Necaxa llega eliminado a la última jornada del Clausura 2026, pues sus 18 puntos no le alcanzan para meterse a la Liguilla.