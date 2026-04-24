El América vs Atlas correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX tiene un pronóstico de 2-0 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones.
América vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
El pronóstico del América vs Atlas es una victoria de 2-0 en favor del equipo dirigido por André Jardine en la jornada 17 de la Liga MX.
- Pronóstico del partido: América 2-0 Atlas
América vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
A continuación te presentamos las posibles alineaciones para el América vs Atlas de la Jornada 17 de la Liga MX.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández
- Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González
- Delantero: Eduardo Aguirre
América vs Atlas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
El América vs Atlas se realizará el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX. Será transmitido por ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN.
- Partido: América vs Atlas
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan América y Atlas a la Jornada 17 de la Liga MX?
América suma 25 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de ganar 3-1 en la cancha de León.
Atlas tiene 23 unidades en la séptima posición del Clausura 2026, por lo que necesita sumar en el Estadio Banorte para amarrar un lugar en la Liguilla.