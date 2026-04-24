El América vs Atlas correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX tiene un pronóstico de 2-0 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones.

América vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El pronóstico del América vs Atlas es una victoria de 2-0 en favor del equipo dirigido por André Jardine en la jornada 17 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: América 2-0 Atlas

América vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

A continuación te presentamos las posibles alineaciones para el América vs Atlas de la Jornada 17 de la Liga MX.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández

Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González

Delantero: Eduardo Aguirre

América vs Atlas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El América vs Atlas se realizará el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX. Será transmitido por ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN.

Partido: América vs Atlas

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube, Canal 5 y TUDN

América recibe al Atlas en la Jornada 17 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo llegan América y Atlas a la Jornada 17 de la Liga MX?

América suma 25 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de ganar 3-1 en la cancha de León.

Atlas tiene 23 unidades en la séptima posición del Clausura 2026, por lo que necesita sumar en el Estadio Banorte para amarrar un lugar en la Liguilla.