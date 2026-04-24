Chivas vs Tijuana será el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX. Pronóstico 1-1. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Chivas vs Tijuana se medirán en la Jornada 17 de la Liga MX, por lo que el pronóstico para este partido es 1-1
- Pronóstico del partido: Chivas 1-1 Tijuana
Chivas vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Chivas vs Tijuana será uno de los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones.
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Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González
- Mediocampistas: Luis Romo, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez
- Delanteros: Armando González
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Inzunza, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortiz
- Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Aldahir Pérez, Kevin Castañeda, Gilberto Mora
- Delanteros: Mourad El Ghezouani
Chivas vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Chivas vs Tijuana se enfrentan en el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX. El partido será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Tijuana
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Tijuana al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Chivas empató sin goles con Necaxa para mantenerse en la cima de la Liga MX.
- Tras 17 jornadas jugadas suma 35 puntos en la competencia.
- Tijuana suma 22 unidades en el noveno lugar, tras vencer a Pachuca en la Jornada 16.