Chivas vs Tijuana será el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX. Pronóstico 1-1. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Tijuana se medirán en la Jornada 17 de la Liga MX, por lo que el pronóstico para este partido es 1-1

Pronóstico del partido: Chivas 1-1 Tijuana

Chivas vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Tijuana será uno de los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Luis Romo, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Inzunza, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortiz

Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Aldahir Pérez, Kevin Castañeda, Gilberto Mora

Delanteros: Mourad El Ghezouani

Chivas vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Tijuana se enfrentan en el sábado 25 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX. El partido será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Tijuana

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

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