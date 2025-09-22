Tras varios meses de inactividad, Memo Ochoa regresó a las canchas e hizo su debut con el AEL Limassol en el futbol de Chipre, en lo que será un nuevo reto en su carrera.

Aunque le costó trabajo cerrar su fichaje con algún equipo, Memo Ochoa firmó su contrato con AEL Limassol y este lunes 22 de septiembre formó parte del cuadro titular.

Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que el histórico portero mexicano recibió 5 goles en más de 90 minutos, sumando su primer derrota con su nuevo equipo.

Memo Ochoa debuta con el AEL Limassol; el portero mexicano fue goleado

Este lunes 22 de septiembre, el AEL Limassol visitó al Omonia en lo que significó el debut de Memo Ochoa en la Jornada 4 del futbol de Chipre.

Memo Ochoa saltó al terreno de juego con el AEL Limassol, y aunque en el primer tiempo tuvo atajadas importantes, el primer gol llegó al minuto 21 gracias a un cabezazo de Senou Coulibaly.

Sin embargo, en la segunda parte las cosas no mejoraron para el portero mexicano, quien recibió los goles de Willy Semedo, Evangelos Andreou, Ioannis Kousoulos y Angelos Neophytou.

Tras este resultado, el Omonia se colocó en la cima de la tabla general, mientras que el AEL Limassol quedó relegado hasta el noveno puesto.

De esta manera, Ochoa sufrió su primer descalabro en el futbol de Chipre al que se irá adaptando con el pasar de las semanas.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Memo Ochoa con el AEL Limassol?

Tras la dura derrota ante el Omonia, Memo Ochoa ya piensa en su siguiente compromiso con el AEL Limassol en el futbol de Chipre.

AEL Limassol enfrentará a Akritas Chlorakas, un partido en el que seguramente Memo Ochoa aparezca de nueva cuenta como el portero titular.

El portero mexicano intentará que su equipo sume los primeros puntos desde su llegada.