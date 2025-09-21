La derrota ante Club Querétaro encendió los ánimos en CF Pachuca, y el presidente del equipo no ocultó su frustración con el plantel.

Durante la reunión posterior al partido, el presidente de CF Pachuca expresó su descontento de manera contundente y el audio de la conversación se filtró en redes sociales.

El puesto de Jaime Lozano en el equipo parece tambalearse cada día más e incluso los aficionados pidieron su destitución en el duelo ante Club Querétaro.

Presidente de Pachuca explota contra sus jugadores tras perder con Querétaro

Tras la derrota ante Club Querétaro, CF Pachuca vivió un momento tenso en su vestidor. El presidente del club, Armando Martínez, expresó su descontento con la caída en el rendimiento del equipo tras un inicio prometedor en el Apertura 2025.

En un video que circuló en redes sociales, el presidente de CF Pachuca fue claro y contundente con sus palabras: “Me doy vergüenza de verme al espejo y ver el pinche estadio vacío. Ya me emputé cabrones, 30 pinches años llevamos aquí luchando ¿y para esto?”.

El presidente también hizo un llamado a la responsabilidad compartida, incluyendo a la directiva, cuerpo técnico y jugadores: “No, no nos lo merecemos y ¿dónde está la solución? Está en ustedes y con eso me refiero a todos nosotros, directiva, cuerpo técnico y jugadores”.

Y es que los Tuzos, que en las primeras jornadas ocupaban el liderato del torneo, han descendido hasta la octava posición que los tendría obligados a jugar el Play In.

Jaime Lozano tardó en salir a la conferencia de prensa… ¿la razón? El presidente Armando Martínez estaba con ellos.



Sí… hubo regaños por el MALÍSIMO JUEGO DE PACHUCA. pic.twitter.com/kqSrxaBgnl — Charlie P (@CharliePM10) September 21, 2025

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Pachuca?

CF Pachuca tendrá la oportunidad de retomar su camino en el Apertura 2025 cuando visite al Club Puebla el próximo martes 23 de septiembre.

Los dirigidos por Jaime Lozano buscarán mantener la concentración y sumar puntos importantes en su visita a Club Puebla.

Los Enfranjados, quienes también necesitan sumar puntos con urgencia, no serán un rival fácil y podría ser un punto de quiebre en el proyecto de los Tuzos.