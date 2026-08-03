Rommel Pacheco, titular de la comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), celebró la medalla de plata de la Selección de Basquetbol Femenil tras 36 años de no subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“La Selección Mexicana de Básquetbol Femenil vuelve a subir al podio de los juegos Centroamericanos y del Caribe con una histórica medalla de plata, algo que no se conseguía desde 1990” Rommel Pacheco. Conade

“¡36 años de espera… y valió la pena!” escribió como mensaje en X luego de que la última vez que se obtuviera una medalla fuera en el año 1990.

Rommel Pacheco dijo que se trata de un logró histórico para el deporte mexicano y para la Selección de Básquetbol Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Pacheco: México alcanza 250 medalla en Santo Domingo 2026

Rommel Pacheco compartió que -sin contar la plata de Básquetbol Femenil- hasta el 2 de agosto, México acumula 250 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con ello, México es el país que encabeza el medallero, solo seguido de Colombia y Cuba.

México tiene hasta la jornada de este fin de semana 112 medallas de oro, 77 de plata y 61 de bronce.

Selección de Básquetbol Femenil luchó por el oro en Santo Domingo 2026

El equipo de Básquetbol Femenil de México obtuvo medalla de plata ante Puerto Rico, quien ganó el oro con un marcador 57-44.

Los comentarios respecto al juego es que la Selección de Básquetbol Femenil de México dio “una gran batalla” por obtener el oro pero finalmente se quedó con la plata.

Además de ese logro, en horas recientes otras medallas obtenidas por México son el oro de Randal Willars y Emilio Treviño en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros y de manera individual conquistaron el oro y plata respectivamente.

Osmar Olvera logró su tercer medalla de oro en clavados y junto con Juan Celaya lograron plata en clavados sincronizados en plataforma de 3 metros.