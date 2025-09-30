Los playoffs de las Grandes Ligas inician el martes 30 de octubre con las Series de Comodines; te decimos uno a unos los 8 peloteros mexicanos que jugarán la postemprada del mejor beisbol del mundo.

La mitad de los 8 mexicanos que jugarán los playoffs de las Grandes Ligas entrarán en acción en las Series de Comodines, mientras que el resto esperan rivales en la siguiente fase.

Uno a uno los 8 mexicanos que jugarán los playoffs en el beisbol de las Grandes Ligas

Javier Assad (Cubs), Jarren Durán (Red Sox), Jeremiah Estrada (San Diego) y José Treviño (Reds), serán 4 de los 8 mexicanos clasificados a playoffs que jugarán las Series de Comodines en las Grandes Ligas.

La lista la completan Alejandro Kirk (Blue Jays), Andrés Muñoz y Randy Arozarena de los Seattle Mariners, así como Taijuan Walker (Filadelfia), que esperan rivales en las Series Divisionales de las Grandes Ligas.

Estos son los 8 peloteros mexicanos clasificados a los playoffs de las Grandes Ligas:

Alejandro Kirk (Toronto) Andrés Muñoz (Seattle) Randy Arozarena (Seattle) Javier Assad (Chicago) Jarren Durán (Boston) Taijuan Walker (Filadelfia) Jeremiah Estrada (San Diego) José Treviño (Cincinnati)

Rivales de los peloteros mexicanos en el inicio de los playoffs de las Grandes Ligas

El martes 30 de septiembre entran en acción las novenas de 4 de los 8 peloteros mexicanos clasificados a los playoffs de las Grandes Ligas.

El lanzador derecho Javier Assad vio acción en el último fin de semana de la temporada de las Grandes Ligas, así que es difícil que suba a la lomita en la Serie de Comodines de sus Chicago Cubs vs San Diego.

En San Diego, quien podría tener actividad es el relevista de los Padres, Jeremiah Estrada.

Los Boston Red Sox enfrentarán a los New York Yankees en una batalla de enorme rivalidad e historia, y el mexicano Jarren Durán buscará ayudar a eliminar a la novena de Manhattan.

Finalmente, el receptor José Treviño será parte de los Cincinnati Reds, que intentarán dar la sorpresa eliminando a Los Ángeles Dodgers.

Estas son las Series de Comodines en los playoffs de las Grandes Ligas:

Ocho novenas disputarán las Series de Comodínes de los playoffs de las Grandes Ligas, que se definirán cuando una de las escuadras gane dos de los tres juegos progamados.

Estas son las Series de Comodines de las Grandes Ligas: