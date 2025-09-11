Pumas no se rinde y quiere un último bombazo antes del cierre de registros en la Liga MX y apunta dentro de sus opciones a un ex delantero de Manchester United, así como también a un atacante que actualmente milita en la MLS, aunque esta opción luce más compleja dadas las circunstancias del mercado en Estados Unidos.

Según la información revelada por el periodista César Luis Merlo, dos nombres en la lista de Pumas son los del ecuatoriano Cristian Arango, quien juega para San Jose Earthquakes y el otro es el francés ex Manchester United, Anthony Martial. Pumas quiere a un bombazo y podría salir de cualquiera de estos dos futbolistas.

Cabe resaltar que, en el caso de Chicho Arango, como el periodo de transferencias ya se cerró en la MLS, venderlo significaría para su equipo una dura pérdida toda vez que ya no tendrían la posibilidad de sustituirlo. Dicho esto, el panorama en su caso es complejo para los intereses del Club Universidad.

¿Qué separa a Anthony Martial de ser refuerzo de Pumas?

En el caso de Anthony Martial, hoy en día juega con AEK de Atenas y lo que Pumas buscaría para convertirlo en su nuevo refuerzo es un préstamo; sin embargo, el elevado salario que el galo percibe sería un punto en contra debido a que se saldría del presupuesto que los universitarios tienen para su nómina.

Dicho lo anterior, si Anthony Martial no baja sus pretensiones salariales, Pumas no lo va a fichar, por lo que se quedarían sin un último refuerzo toda vez que el cierre de registros para la Liga MX es el próximo viernes 12 de septiembre, así que, en estos momentos, los del Pedregal van contrarreloj para sumar otra incorporación.

De lograrlo, este periodo de fichajes habría sido de bombazos para unos Pumas que hoy en día pueden presumir que tienen entre sus filas a elementos con el recorrido internacional de Aaron Ramsey y Keylor Navas.

🚨 ¿OTRO BOMBAZO EN CU?



Pumas se está descontrolando y ahora tiene en el radar a Anthony Martial. 👀 @CLMerlo



¿Soltarán lo que pide? 🤑 pic.twitter.com/VvdHPgEHNB — Vamos.Show (@vamos_show) September 11, 2025

¿Cuándo juega Pumas por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Mientras la directiva de Pumas resuelve si cierra un bombazo más o el plantel se queda así, el conjunto universitario se prepara para volver a la actividad del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras la pausa por la Fecha FIFA y este viernes, se enfrentarán a Mazatlán en la cancha de El Encanto.

El partido de Pumas frente a Mazatlán por la octava jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX iniciará en punto de las 21:00 hrs (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo en vivo a través de la señal de Azteca Deportes en el Canal 7.

Actualmente, Pumas se ubica en el décimo puesto de la clasificación general con nueve puntos que son producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas en sus siete juegos anteriores de la presente temporada.