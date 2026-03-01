Las atletas mexicanas, Mía y Lía Cueva, consiguieron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Clavados.

Mía y Lía Cueva únicamente fueron superadas por la pareja de Australia y China, quienes se llevaron la presea de oro y plata, respectivamente.

Mía y Lía Cueva estuvieron cerca de llevarse las medallas de plata

La competencia del Mundial de Clavados fue dominada por la dupla de China, conformada por Chen Yiwen y Chen Jia, que sumaron 329.94 puntos. Las asiáticas terminaron con la pareja que mejor ejecutó sus clavados en las cinco rondas de la competencia.

En el segundo puesto, por poco más de un punto, la pareja de Australia, conformada por Alysha Koloi y Maddison Keeney, se llevaron la medalla de plata con 303.42 unidades.

En el tercer puesto, sobresalieron las gemelas mexicanas, Mía y Lía Cueva, con una suma de 302.16 puntos. La dupla destacó por ir remontando posiciones a lo largo de la competencia, además de que estuvieron a punto de lograr la medalla de plata.

Lia y Mia Cueva son el presente y futuro de los clavados en México.



En apenas su quinta competencia mundial (Copa del Mundo o Campeonato Mundial) han ganado su tercera medalla.



Copa del Mundo de Guadalajara 2025 - Plata

Campeonato Mundial 2025 - Bronce

Copa del Mundo de… pic.twitter.com/cSrBnqYe6E — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 1, 2026

Tercera medalla en competencia mundial

Las gemelas, Mía y Lía Cueva sumaron su tercera medalla en una competencia del nivel de la Copa del Mundo o Campeonato Mundial de Clavados.

El año pasado, subieron al podio en la Copa del Mundo, celebrada en Guadalajara, Jalisco, y en el Campeonato Mundial de Singapur, ganando plata y bronce.