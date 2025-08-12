Rodrigo Huescas marcó su primer gol en la Champions League durante el enfrentamiento entre FC Copenhague y Malmo en la tercera ronda de la clasificación.

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas logró anotar un golazo de cabeza al minuto 31 para iniciar la goleada del equipo danés.

Dicha anotación provocó que el conjunto del FC Copenhague abriera el marcador que iniciaría la goleada en la fase previa de la UEFA Champions League.

FC Copenhague sella su clasificación al Playoff de la Champions League

El equipo de Rodrigo Huescas, el FC Copenhague, venció al Malmo por un global de 5-0 con un golazo del mexicano incluido, quien remató de cabeza al palo izquierdo para abrir el marcador.

Antes de culminar la primera mitad del juego del FC Copenhague, Robert Silva amplió la ventaja 2-0 tras un pase de Mohamed Elyounoussi. El 3-0 llegó en la segunda parte debido al gran dominio danés con gol de Elyounoussi, quien disparó desde fuera del área.

🚨🇲🇽 EL GOLAZO DE CABEZA DE RODRIGO HUESCAS EN CHAMPIONS LEAGUE! 🔥🇩🇰



Magnus Mattsson anotó el cuarto tras una asistencia, otra vez, del propio Elyounoussi. El Malmo intentó descontar con algunas llegadas, pero tenía enfrente a un FC Copenhague que no perdonó y buscó cerrar el partido con más goles.

El último gol del equipo de Rodrigo Huescas llegó al minuto 69 con una gran jugada por parte de Cornelius, quien asistió a Robert Silva para que definiera con un disparo raso al poste izquierdo y así lograr el pase del club danés al playoff de la Champions League.

¿Qué sigue para Rodrigo Huescas y el FC Copenhague?

El FC Copenhague de Rodrigo Huescas avanzó al Playoff de la UEFA Champions League con el objetivo de sellar su pase a la fase de grupos de la competición europea.

Ahora, los daneses se medirán al Basel en busca de un lugar en la en la próxima edición de la UEFA Champions League.