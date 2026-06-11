Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia que debía participar en el Mundial 2026 pero fue rechazado por Estados Unidos, fue recibido en su país como héroe, y prometió que estará en el próximo Mundial.

Tras motivar a los jóvenes somalíes a sentirse orgullosos de su país, Omar Artan fue recibido como héroe en el aeropuerto de Mogadiscio, donde dio las gracias al gobierno y al pueblo, así como a la FIFA, por el apoyo que le brindaron.

“Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo (Mundial). Quiero que la población somalí se sienta tranquila con esto y mantenga la confianza” Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia

Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para el Mundial, es recibido en Somalia (Farah Abdi Warsameh / AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Omar Abdulkadir Artan recibe homenaje en Somalia

Este miércoles 10 de junio, miles de aficionados al fútbol abarrotaron el estadio de Mogadiscio en Somalia, para asistir a la ceremonia de bienvenida a Omar Artan.

En el evento, el primer ministro somalí Hamza Abdi Barre recibió a Artan y expresó en su cuenta de X que el árbitro “se ganó los corazones de millones y se aseguró un lugar en la historia”.

“Se dedicó a que el fútbol se decida por mérito, pero el destino le negó el escenario que tan merecidamente se merecía” Hamza Abdi Barre, primer ministro de Somalia

¿Por qué se quedó fuera del Mundial 2026 Omar Artan?

Omar Artan estaba a punto de convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido del Mundial tras ser incluido en la lista final de la FIFA para el torneo.

Sin embargo, a Omar Artan se le negó la entrada en el aeropuerto internacional de Miami el sábado por “preocupaciones relacionadas con la verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Posteriormente, la FIFA lo retiró de la lista de árbitros del Mundial 2026. Según la embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, la semana pasada se le expidió una visa para viajar a Estados Unidos.

Previo a la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, el presidente de la FIFA Gianni Infantino dijo que el ente rector no tenía la facultad para forzar a Estados Unidos a permitir la entrada del Artan.