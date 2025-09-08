En esta fecha FIFA, un exjugador del FC Barcelona logró un hito importante en su carrera al convertirse en el nuevo goleador histórico de la Selección de Países Bajos.

Aunque su paso por el FC Barcelona fue breve, este jugador se ha convertido en una de las piezas importantes de Países Bajos rumbo al próximo Mundial 2026.

Hablamos de Memphis Depay, quien perteneciera al equipo culé de 2021 a 2023 y que después fuera vendido al Atlético de Madrid, institución con la que vivió su último capítulo en el futbol de Europa.

Memphis Depay, ex del FC Barcelona ya es el máximo goleador histórico de Países Bajos

En las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Países Bajos venció a Lituania con un marcador de 3-2 en el que Memphis Depay se lució con un doblete.

Tras sus dos goles, Memphis Depay superó a Roben Van Persie quien contaba con un total de 50 anotaciones portando la playera de la Selección de Países Bajos.

Con 104 partidos disputados con la Naranja Mecánica, ha sumado 52 anotaciones y 34 asistencias. Estas estadísticas han convertido a Depay en uno de los nombres más importantes en la actual plantilla.

El Mundial 2026 podría convertirse en la tercera Copa del Mundo del futbolista, luego de su participación en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Países Bajos irá en busca de una participación histórica y competir de tú a tú a las grandes potencias del mundo en el futbol y superar los subcampeonatos obtenidos en 1974, 1978 y 2010.

🇳🇱👑 Memphis Depay's reaction to becoming Netherlands' all-time top goalscorer! 🥇 pic.twitter.com/eJ43TraaC8 — EuroFoot (@eurofootcom) September 7, 2025

Los goleadores históricos de Países Bajos

Memphis Depay, exjugador del FC Barcelona, ahora ocupa el primer lugar entre los goleadores históricos de la Selección de Países Bajos.

El rendimiento de Memphis Depay será crucial para las aspiraciones de Países Bajos en el próximo Mundial 2026, el cual contará con la participación de más equipos que en ediciones pasadas.

Top 5 de goleadores históricos de Países Bajos: