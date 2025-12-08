Está todo definido para el Mundial 2026 y ahora solamente falta esperar a las seis Selecciones que pelearán los últimos boletos que serán entregados durante los repechajes del próximo mes de marzo; sin embargo, antes de eso, se confirmaron algunos aspectos reglamentarios que bien vale la pena conocer porque van desde criterios de desempate hasta pausas de hidratación en los partidos.

Durante el pasado Mundial de Clubes se implementaron algunos puntos que fueron bien vistos por la FIFA y ahora, para el Mundial 2026, se repetirán, algunos en busca de salvaguardar la integridad física de los futbolistas a sabiendas de que las condiciones del clima serán adversas en algunas sedes.

Además, los entrenadores tienen ya la certeza de cuantas personas podrán tener en la banca incluidos tanto los jugadores suplentes como integrantes del cuerpo técnico. Dicho esto, te compartimos parte del reglamento de competencia para el Mundial 2026.

Algunas reglas a considerar para el Mundial 2026

Los entrenadores podrán llevar hasta 26 jugadores a la Copa del Mundo.

Los 15 suplentes podrán estar en el banco y a disposición del entrenador: “No se permitirá que más de 26 personas (hasta 15 suplentes y hasta 11 oficiales del equipo”.

Se mantendrán las pausas de hidratación que se implementaron durante el Mundial de Clubes 2025 por las altas temperaturas.

No será la diferencia de gol la que defina la clasificación en caso de empate entre dos o más equipos de un mismo grupo; como primer criterio, se analizará el partido que hayan disputado entre sí y tendrá prioridad para pasar de fase aquel que haya resultado ganador, al igual que en el Mundial de Clubes 2025.

En caso de no poder resolver la situación de esta forma, seguirán los siguientes criterios:

Mayor diferencia de goles obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva de jugadores y cuerpo técnico según el número de tarjetas recibidas.

El Mundial 2026 se prepara para una edición histórica

Cabe mencionar que el Mundial 2026 se prepara para una edición histórica toda vez que participan 48 equipos de los cuales, 32 avanzarán a la siguiente ronda. Dicho esto, los criterios de desempate serán fundamentales en el entendido de que habrá terceros lugares de grupo que aspiren a obtener un boleto y ante un posible empate de puntos, estos puntos de desempate cobrarán relevancia.

Mientras tanto, cada Selección que irá al Mundial 2026 ya sabe como se definirán los grupos en esta edición histórica que se jugará a partir del próximo mes de junio en México, Estados Unidos y Canadá.