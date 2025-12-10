Tras decisión de hacer un partido dedicado al día de la Marcha LGBT en el Mundial 2026, las selecciones de Irán y Egipto rechazan jugar en apoyo a dicha comunidad.

En ambas naciones se discrimina o criminaliza a integrantes de la comunidad LGBT y si bien en Egipto no existe una ley que la prohíba, en Irán por su parte se condena con pena es la muerte.

Mundial 2026: Irán y Egipto rechazan jugar el día de la Marcha LGBT

Mediante comunicado, la Asociación Egipcia de Fútbol expresó su rechazo a jugar en el Partido del Orgullo durante el Mundial 2026, por lo que envió una carta oficial a la FIFA.

Acorde con Egipto, se niegan “categóricamente” a realizar cualquier actividad que promueva la homosexualidad durante su partido con Irán, lo que incluye la Marcha LGBT.

Añadieron que las reglas de la FIFA estipulan que el Mundial 2026 debe ser neutral en materia política y religiosa, sin embargo también se menciona que está prohibido discriminar por orientación sexual.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj declaró para medios locales que es “una decisión irrazonable” en apoyo a un grupo en particular.

Egipto rechaza jugar con Irán en el día de la Marcha LGBT (AEF vía X)

Partido por el Orgullo se decidió antes de que Irán y Egipto figuraran en el Mundial 2026

Por el día de la Marcha LGBT, se había designado un “Partido por el Orgullo” en el Mundial 2026 sin conocer a los países que se enfrentarían, que finalmente resultaron ser Irán y Egipto.

Esto fue decisión del Comité Asesor del Orgullo de Seattle, en donde se llevará a cabo el próximo 26 de junio, quienes incluso han promocionado un concurso de arte para recibir a todos.

Y pese a las protestas de Egipto e Irán, el comité respondió que no tiene intención de cambiar sus planes; de momento la FIFA, ajena a dicho organismo, no se ha pronunciado.