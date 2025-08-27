Al fin es oficial, Checo Pérez fue presentado con Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Pero la duda que todos tenemos es qué pueden esperar los aficionados y ya les contestó.

Desde ahorita les decimos que los fans de Checo Pérez se podrían decepcionar por lo dicho por el piloto mexicano. Aunque todavía no sabemos el nivel que tendrá el monoplaza de Cadillac.

Recordemos que durante este 2025 en el que el ex de Red Bull no tuvo equipo, comentó que su regreso a la máxima categoría sería con una escudería que peleé en lo alto.

Incluso se dijo que rechazó varias ofertas porque eran menores, no económicamente. Sin embargo, ahora que llega al equipo estadounidense ha cambiado de discurso.

“No voy a ganar carreras”: Las polémicas declaraciones de Checo Pérez en su presentación con Cadillac

Como vimos, Checo Pérez ya fue anunciado con Cadillac para la siguiente temporada de la Fórmula 1. Será compañero de Valtteri Botas, un piloto histórico en la última época.

Después de ser anunciado, Checo Pérez fue cuestionado sobre lo que podemos esperar para la siguiente temporada y que Cadillac no tendría el auto más competitivo: “Lo platicaba con mi hijo grande, tenía muchas ganas que regresara. Le decía que no voy a regresar a ganar carreras, a estar en el podio. Entrar en los puntos serán nuestros podiums. Es un proyecto nuevo”.

¿Qué podemos esperar de Checo Pérez con Cadillac?

Es imposible decir en qué lugar va a estar Checo Pérez con su nueva escudería Cadillac. Incluso ni ellos mismo los saben, pero hay varios puntos por destacar.

El primero es que la próxima temporada de la Fórmula 1 sufrirá un cambio de reglamento, por lo que Cadillac podría encontrar la tecla y sacar un gran carro para Checo Pérez.

Otra es que el equipo lleva años trabajando en el auto, por lo que seguramente el piloto mexicano conoce los tiempos que pueden hacer, simulados y reales.

Lo que sí, es que las escudería como McLaren, Red Bull, Mercedes o Ferrari tienen lo mejor de lo mejor en ingenieros, pilotos, entre muchos otros. Esto debido al altísimo presupuesto que tienen con respecto a los demás.