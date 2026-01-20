México vs Panamá se enfrentan en partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce cuál es el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del jueves 22 de enero.

México vs Panamá: Pronóstico del partido de preparación del Tricolor

El pronóstico del partido México vs Panamá es empate a dos goles en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.

Pronóstico: Panamá 2-2 México

México vs Panamá: Posibles alineaciones del partido de preparación del Tricolor

Estas son las posibes alineaciones del partido de preparación, México vs Panamá.

Panamá

Portero: Eddy Roberts

Defensas: Eric Davis, Javier Rivera, José Córdoba y Jorge Gutiérrez

Mediocampistas: Ricardo Phillips, Abdul Knight y José Murillo

Delanteros: Kadir Barría, Kahiser Lenis y Abdiel Arroyo

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, Israel Reyes, Ramón Juárez y Jorge Sánchez

Mediocampistas: Luis Romo, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez y Roberto Alvarado

Delanteros: Diego Lainez y Armando González

México vs Panamá: ¿Cuándo y dónde ver el partido de preparación de la Selección Mexicana?

El jueves 22 de enero de 2026 será el partido de preparación México vs Panamá, uno de los dos juegos que tendrá la Selección Mexicana en el inicio de 2026.

El partido México vs Panamá iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

Partido: México vs Panamá

Fase: Amistoso

Fecha: Jueves 22 de enero del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Rommel Fernández

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

¿Cómo llegan México y Panamá al partido amistoso del Tricolor?

México y Panamá llegan con el objetivo de demostrar que ambos están para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.

El último partido de México fue contra Paraguay, mismo que perdió el tricolor por un marcador de 1-2. En tanto, los canaleros jugaron vienen de empatar ante Bolivia a un gol.

Después de enfrentar a Panamá, estos son los próximos partidos de preparación de México, rumbo al Mundial 2026.