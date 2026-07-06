La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo: Cristiano Ronaldo llorando tras la derrota 1-0 frente a España.

A sus 41 años, el capitán portugués disputó su última Copa del Mundo, luchando hasta el final por mantener con vida a su selección.

Consolado por compañeros y cuerpo técnico, Cristiano Ronaldo se despidió entre lágrimas, dejando abierta la incógnita sobre su futuro con la Selección de Portugal y el cierre de una era histórica.

Cristiano Ronaldo disputó su última Copa del Mundo

El capitán portugués, Cristiano Ronaldo, luchó durante todo el partido para mantener con vida a su equipo, pero el resultado terminó favoreciendo al rival y puso fin a la participación lusa en el Mundial 2026.

Una vez consumada la derrota, las cámaras captaron a Cristiano Ronaldo llorando mientras era consolado por compañeros y miembros del cuerpo técnico.

A sus 41 años, esta edición del Mundial era la última oportunidad del astro portugués para conquistar el único gran título que falta en su extraordinario palmarés.

Cristiano Ronaldo y Portugal fueron eliminados por España. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

¿Cristiano Ronaldo se retirará de la Selección de Portugal?

El futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal aún no ha sido definido oficialmente ni por el propio jugador.

Sin embargo, la eliminación ha generado especulaciones sobre el posible cierre de una era para uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.