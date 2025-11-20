Parece que se avecinan tiempos de cambios en la Liga MX toda vez que Mazatlán podría tener nuevos dueños en un futuro no muy lejano, pero también hay un club que apunta a cambiar de dueños toda vez que hay empresarios que se acercaron a consultar las condiciones para una posible adquisición a sabiendas de que la institución está en un proceso de venta.

Y es que a 24 horas de que los rumores apuntaran a una compra por parte de Atlante a la franquicia de Mazatlán, se reveló que hay un par de empresarios que se han acercado a preguntar detalles relacionados con la venta de Atlas, equipo que, con ayuda de una empresa estadounidense, está en proceso de ser vendido por Grupo Orlegi, que hoy en día tiene dos equipos en la Liga MX.

El periodista David Medrano dio a conocer que, sin hacer ninguna clase de oferta formal, los dos empresarios buscaron conocer pormenores de las condiciones de venta de Atlas, una institución histórica del futbol mexicano.

Los empresarios que quieren comprar a Atlas

Algo que dejó claro David Medrano es que, dentro de los empresarios que quieren comprar a Atlas, no se encuentra Canelo Álvarez, reconocido aficionado de La Academia. Dicho eso, el primer nombre es el de alguien que conoce a la perfección el futbol mexicano como lo es Guillermo Cantú, quien incluso ya ha sido director de Selecciones Nacionales.

“Hay un par de empresarios mexicanos que se ha acercado a este grupo que fue contratado por la directiva de los Rojinegros de Atlas para gestionar la venta. Dos empresarios mexicanos se acercaron para conocer un poco las condiciones; Guillermo Cantú, gente de futbol de toda la vida, ligado en su momento a Jaguares, Veracruz, Santos y Necaxa, su última incursión fue en Bravos de Juárez, director de Selecciones Nacionales, fue futbolista durante mucho tiempo”, dijo David Medrano.

Otro de los empresarios que preguntó por la venta de Atlas es Salvador Quirarte, quien se encuentra perfectamente familiarizado con el deporte de Jalisco al haber sido propietario de otros equipos de la región.

“El otro empresario es Salvador Quirate, quien fuera presidente del consejo de Charros de Jalisco durante muchos años. En el regreso de Charros de Jalisco a la Liga, antes de que estuviera la familia González que ahora son los propietarios, estuvo Chava Quirarte y fue el propietario; Chava Quirarte regresó también a los Astros de Jalisco. Es una gente inquieta, ligada y que, junto con un grupo de empresarios, incluso en la parte deportiva con Guillermo Lara, han solicitado información a este grupo sobre cuáles serían las condiciones”, compartió el periodista en su canal de YouTube.

INTERES EN ATLAS

Sin fecha de compra para Mazatlán y Atlas

Es importante resaltar que, a este momento, no hay una fecha confirmada para compra tanto de Mazatlán como de Atlas. En el caso de los Cañoneros, hay apertura para escuchar ofertas por la franquicia, pero por ahora, no hay venta para que el equipo se venda, por lo que continuará como uno más de la Liga MX.

En el mismo tenor de Mazatlán se encuentra Atlas, aunque con la salvedad de que estos no saldrían de Guadalajara, sede histórica de la institución que cuenta con tres títulos de la Liga MX.