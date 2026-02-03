Cristiano Ronaldo expresó su descontento con la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita sobre el Al-Nassr y ya se especula con su salida en junio de 2026.

Medios portugueses señalan que la MLS y un posible regreso a Europa son los destinos más probables, aunque su cláusula de rescisión de 50 millones de euros complica la negociación.

De concretarse la llegada de Cristiano Ronaldo a Estados Unidos, podría darse un nuevo enfrentamiento con Lionel Messi en la liga norteamericana.

¿A qué equipo de la MLS se iría Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con medios portugueses, Cristiano Ronaldo podría dejar al Al-Nassr en junio debido a que el futbolista lusitano no está feliz con el club de Arabia Saudita.

Los mismos reportes señalan que la MLS y un regreso a Europa se perfilan como posibles destinos para Cristiano Ronaldo, aunque no se reveló el club con el que CR7 ficharía para el próximo mercado de fichajes.

Además, es importante mencionar que la millonaria cláusula de rescisión que tiene el portugués de 50 millones de euros, podría ser un obstáculo al momento de definir su futuro para el mes de junio.

Cristiano Ronaldo podría irse de Arabia Saudita para jugar en la MLS. (Chan Long Hei / AP)

¿Se podría dar el partido entre Cristiano Ronaldo y Messi?

En caso de que Cristiano Ronaldo sea contratado por algún equipo de la MLS, se podría dar el reencuentro con Lionel Messi, quien actualmente juega para el Inter Miami y con el que protagonizó muchos encuentros cuando ambos se encontraban en LaLiga de España.

Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo todavía tiene contrato con el Al-Nassr hasta el 2027, por lo que habrá que esperar cuál es la decisión final del “Bicho” o si algún equipo quiere hacer el esfuerzo para ficharlo.