Querétaro se encuentra en un proceso de transformación toda vez que con la adquisición por parte del empresario Marc Spiegel, hay en puerta proyectos para la mejora del club y uno de ellos tendría que ver con la construcción de un nuevo estadio que sea propiedad de la institución toda vez que el Estadio Corregidora pertenece al gobierno del estado.

Según la información compartida por el periodista David Medrano, la directiva de Querétaro ya trabaja en el proyecto para la construcción de un nuevo estadio y por ahora, estarían ya en busca de terrenos que sean viables para el inmueble.

“Un nuevo estadio. La directiva de Gallos Blancos de Querétaro, con Marc Spiegel, trabaja en el proyecto de construir un nuevo estadio exclusivo y propiedad del club tomando en cuenta que La Corregidora no les corresponde”, dijo el periodista.

¿Cómo sería el nuevo estadio de Querétaro?

Conforme a lo compartido en este mismo informe,Marc Spiegel y la directiva de Querétaro incluso ya tendrían en mente como sería el nuevo estadio de Gallos Blancos toda vez que tomarían como ejemplo inmuebles como los de Austin y Nashville en la Major League Soccer, con aforo aproximado de 30 mil aficionados.

“Sería prácticamente una réplica del de Austin o del de Nashville ,estadios con capacidad para 30 mil personas más o menos. Spiegel, su intención es tener un estadio propio que le permita utilizarlo no solamente en el futbol, sino en otro tipo de actividades que permitan recaudar recursos”, dijo Medrano sobre el proyecto del nuevo estadio de Querétaro.

De momento no hay fechas para el inicio de esta obra toda vez que no han encontrado todavía los terrenos para poder echar a andar este proyecto; sin embargo, pretenden que sea lo antes posible a fin de tener un estadio propio que cumpla con la función de ser su escenario como local y una fuente más de ingresos al club.

Aficionados de Querétaro se quejan del Estadio Corregidora

Sin lugar a dudas, los que más celebran la posibilidad de un estadio son los aficionados de Querétaro que actualmente acuden con regularidad al Estadio Corregidora.

Y es que durante los últimos meses, los aficionados de Querétaro han reportado abusos de autoridad por parte de la policía en el Estadio Corregidora, los cuales les impiden ponerse de pie en sus lugares, gritar o celebrar goles.

La gente se dijo ansiosa de que el proyecto de un nuevo estadio para Querétaro avance y con ello, dejar atrás lo que actualmente viven en el Corregidora.