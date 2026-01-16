Wesley Sneijder, una de las leyendas del futbol neerlandés, reconoció abiertamente que la falta de Rafa Márquez sobre Robben en el partido entre México y Países Bajos en los octavos de final de Brasil 2014 ¡No era penal!.

Una de las heridas más dolorosas en la historia del futbol mexicano es sin duda alguna el “¡No era penal!” debido a que el Tri estuvo muy cerca de eliminar a la Naranja Mecánica de Brasil 2014 pero terminó cayendo 2-1.

Sin embargo, Wesley Sneijder, quien marcó el primer gol de aquella tarde para Países Bajos, reconoció abiertamente que no existía falta de Rafa Márquez sobre Robben, pero el árbitro la señaló y significó posteriormente el gol anotado desde los once pasos por Huntelaar.

Wesley Sneijder acepta que no era penal sobre Robben en Brasil 2014

Con motivo del Juego de Leyendas de México contra Leyendas de la FIFA que habrá este fin de semana en el Estadio BBVA de Monterrey, Wesley Sneijder habló sobre la polémica del “¡No era penal!” en el Mundial de Brasil 2014.

A pesar de que Wesley Sneijder fue uno de los protagonistas de aquella tarde, aseguró que no era penal la falta de Rafa Márquez sobre Robben que significó la victoria para Países Bajos y el pase a los cuartos de final de Brasil 2014.

“Recuerdo el momento, en el 2014, el ‘No era penal’, les puedo decir chicos, para ser honesto, no era penal, no era penal pero el árbitro lo marcó, entonces lo que pasó, pasó…”, mencionó el exjugador neerlandés.

Ya pa’ que…



Wesley Sneijder habla del No Era Penal del 2014 pic.twitter.com/tISpaSdDC0 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 16, 2026

¿Hasta dónde llegó Países Bajos y Robben en el Mundial de Brasil 2014?

Después de que Países Bajos eliminó a México con la polémica del “No era penal”, protagonizada por Rafael Márquez y Robben, se enfrentaron a Costa Rica en los cuartos de final de Brasil 2014.

Después de vencer al combinado tico, la Naranja Mecánica de Wesley Sneijder, Van Persie, Robben y compañía, se enfrentó a Argentina en las semifinales de Brasil 2014, pero la Albiceleste los echó en tanda de penales.

A la postre, Alemania venció a Argentina en la gran final disputada en el mítico Estadio Maracaná con un gol de Mario Götze, pero Lionel Messi ya logró redimirse debido a que recientemente levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.