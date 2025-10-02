Han sido pocas las veces que la selección de México da alegrías a la afición, pero una de ellas vino un día como hoy pero del 2005, luego de que un grupo de adolescentes se proclamó campeón del Mundial Sub-17 en Perú.

Hoy en día, México es visto como una potencia en las categorías menores y eso no hubiera sido posible si hace tiempo un combinado liderado por Jesús Ramírez en el banquillo no hubiera hecho historia en el Mundial Sub-17.

En aquel momento, el Tri ilusionó a todo el país y muchos fans creyeron que después el dominio del combinado nacional se vería reflejado a nivel de selección mayor, y aunque no fue así, vale la pena recordar un día histórico.

A 20 años del campeonato de la selección de México en el Mundial Sub-17

Un 2 de octubre pero del 2005, la selección de México de Chucho Ramírez hizo historia luego de imponerse 3-0 a Brasil en la gran final del Mundial Sub-17 para así ganar este trofeo por primera vez en su historia.

En la fase de grupos de aquel Mundial Sub-17, México avanzó luego de vencer a Uruguay (2-0), a Australia (3-0) y a pesar de que cayó en su último partido contra Turquía (2-1).

En la ronda de cuartos de final, el Tri superó 3-1 a su similar de Costa Rica, mientras que en las semifinales se impuso a Países Bajos con un categórico 4-0 en el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo, Perú.

Aunque México se enfrentó en la final a Brasil, no se achicarony, con goles de Carlos Vela, Omar Esparza y Ever Guzmán, ganaron, gustaron, golearon y se proclamaron campeones.

¿Qué fue de las figuras que brillaron con la selección de México en aquel Mundial Sub-17?

Si bien todos los jugadores de México que estuvieron en el plantel que ganó el Mundial Sub-17 tuvieron una buena actuación, hubo algunos que se robaron los reflectores debido a que destacaron del resto.

Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Efraín Juárez y Héctor Moreno fueron algunos de los futbolistas que más destacaron con la selección de México en aquella Copa del Mundo en Perú.

Si bien todos ellos tuvieron carreras exitosas e incluso lograron dar el salto para competir y tener una buena carrera en el futbol europeo, no pudieron repetir la hazaña con la selección mayor de México.