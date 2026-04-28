Sergio Canales dejó a los Rayados de Monterrey después de un paso de altibajos, en el que el futbolista español no pudo llevar al equipo al título de la Liga MX.

Al igual que Rayados, Sergio Canales fracasaron de manera constante en las temporadas más recientes del futbol mexicano.

¿Quién es Sergio Canales?

Sergio Canales es un futbolista español que llegó como estrella a Rayados de Monterrey, y se fue tras fracasar con el equipo en la Liga MX.

¿Dónde nació Sergio Canales?

Sergio Canales nació en Santander, España.

¿Qué edad tiene Sergio Canales?

Sergio Canales tiene 35 años de edad.

Sergio Canales se despide de Rayados de Monterrey (Cuartoscuro / Mireya Novo)

¿Cuándo nació Sergio Canales?

Sergio Canales nació el 16 de febrero de 1991.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Canales?

Acuario es el signo zodiacal de Sergio Canales.

¿Quién es la pareja de Sergio Canales?

La actual pareja de Sergio Canales es Cristina Llorens.

¿Sergio Canales tiene hijos?

Sergio Canales y su pareja tienen tres hijos: India, Sergio y una tercera pequeña nacida en 2022.

Sergio Canales y su esposa (Alejandro Alfaro / QUINTO PARTIDO)

¿Qué estudió Sergio Canales?

Sergio Canales inició estudios enfocados en el coaching deportivo y la preparación física.

Tiene interés en la Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

¿Qué posición juega Sergio Canales?

Sergio Canales es mediocampista ofensivo.

Equipos de Sergio Canales como jugador

Estos son los equipos en los que ha jugado Sergio Canales, futbolista español.

Racing de Santander (2008-2010)

Real Madrid (2010-2011)

Valencia CF (2011-2014)

Real Sociedad (2014-2018)

Real Betis (2018-2023)

Rayados de Monterrey (2023-2026)

Logros de Sergio Canales como jugador

Sergio Canales ha ganado varios títulos, todos en equipos o selección del futbol español.