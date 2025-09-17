Newcastle vs FC Barcelona debutan en la Jornada 1 de la Champions League; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
La Jornada 1 de la Champions League cierra con seis partidos, entre ellos la visita del FC Barcelona al Newcastle en la Fase de Liga.
Newcastle vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Champions League
El FC Barcelona visita a Newcastle y el pronóstico del partido de la Jornada 1 de Champions League es que empatarán 2-2.
Newcastle vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Newcastle recibirá con esta posible alineación al FC Barcelona en la Jornada 1 de la Champions League.
- Pope
- Livramento
- Burn
- Schär
- Trippier
- Joelinton
- Tonali
- Guimaraes
- Barnes
- Woltemade
- Murphy
El FC Barcelona saldrá por su primera victoria en la Champions League cuando visite al Newcastle, con esta posible alineación.
- Joan García
- Balde
- Cubarsí
- Christensen
- Koundé
- Pedri
- De Jong
- Raphinha
- Fermín
- Lamine Yamal
- Lewandowski
Newcastle vs FC Barcelona: Fecha del partido de la Jornada 1 de Champions League
El jueves 18 de septiembre de 2025 culmina la Jornada 1 de la Champions League con seis partidos, y el estelar enfrentará a Newcastle vs FC Barcelona.
Newcastle vs FC Barcelona: Hora y canal del partido de la Jornada 1 de Champions League
Newcastle vs FC Barcelona chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el jueves 18 de septiembre.
Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Newcastle vs FC Barcelona, en la Jornada 1 de la Champions League.
- Partido: Newcastle vs FC Barcelona
- Fase; Jornada 1 de la Fase Liga
- Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: St. James’ Park
- Transmisión: HBO MAX y TNT
¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la Jornada 1 de Champions League vs Newcastle?
En la Jornada 4 de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Valencia en busca de mejorar su lugar en el torneo, previo a su debut en Champions League.
Newcastle, rival del FC Barcelona en la Champions League, suma 5 puntos en el décimo lugar de la Ligue 1 de Francia.
Newcastle y FC Barcelona se han enfrentado cuatro ocasiones en torneos de UEFA, con saldo de tres triunfos para los culés y uno de los ingleses.
El FC Barcelona ha ganado 20 de sus últimos 29 partidos de la Jornada 2 de la Champions League.