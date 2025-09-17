Newcastle vs FC Barcelona debutan en la Jornada 1 de la Champions League; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

La Jornada 1 de la Champions League cierra con seis partidos, entre ellos la visita del FC Barcelona al Newcastle en la Fase de Liga.

Newcastle vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Champions League

El FC Barcelona visita a Newcastle y el pronóstico del partido de la Jornada 1 de Champions League es que empatarán 2-2.

Newcastle vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Newcastle recibirá con esta posible alineación al FC Barcelona en la Jornada 1 de la Champions League.

Pope Livramento Burn Schär Trippier Joelinton Tonali Guimaraes Barnes Woltemade Murphy

El FC Barcelona saldrá por su primera victoria en la Champions League cuando visite al Newcastle, con esta posible alineación.

Joan García Balde Cubarsí Christensen Koundé Pedri De Jong Raphinha Fermín Lamine Yamal Lewandowski

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha del partido de la Jornada 1 de Champions League

El jueves 18 de septiembre de 2025 culmina la Jornada 1 de la Champions League con seis partidos, y el estelar enfrentará a Newcastle vs FC Barcelona.

Newcastle vs FC Barcelona: Hora y canal del partido de la Jornada 1 de Champions League

Newcastle vs FC Barcelona chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el jueves 18 de septiembre.

Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Newcastle vs FC Barcelona, en la Jornada 1 de la Champions League.

Partido: Newcastle vs FC Barcelona

Fase; Jornada 1 de la Fase Liga

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: St. James’ Park

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la Jornada 1 de Champions League vs Newcastle?

En la Jornada 4 de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Valencia en busca de mejorar su lugar en el torneo, previo a su debut en Champions League.

Newcastle, rival del FC Barcelona en la Champions League, suma 5 puntos en el décimo lugar de la Ligue 1 de Francia.

Newcastle y FC Barcelona se han enfrentado cuatro ocasiones en torneos de UEFA, con saldo de tres triunfos para los culés y uno de los ingleses.

El FC Barcelona ha ganado 20 de sus últimos 29 partidos de la Jornada 2 de la Champions League.