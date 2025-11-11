Rafael “Divino” Espinoza hará la cuarta defensa de su campeonato cuando suba al ring para enfrentarse con Arnold Khegai; te decimos la hora y el canal para ver la pelea del boxeador mexicano.

El sábado 15 de noviembre está programada la pelea de campeonato mundial de boxeo, Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai.

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: Hora para ver la pelea del boxeador mexicano

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai subirán al ring aproximadamente a las 23 horas, tiempo del centro de México, el sábado 15 de noviembre, siendo la pelea estelar de la función de boxeo que se presentará en la Arena Potosí.

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: Canal para ver la pelea del boxeador mexicano

El Canal 7 transmitirá la pelea entre el boxeador mexicano Rafael “Divino” Espinoza y el ucraniano Arnold Khegai.

Pelea: Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Potosí

Transmisión: Canal 7

¿Cómo llega Rafael Divino Espinoza a su pelea vs Arnold KHegai del sábado 15 de noviembre en San Luis Potosí?

Rafael “Divino” Espinoza, Campeón Mundial Pluma de la Organización Mundial de Boxeo, expondrá por cuarta ocasión su cetro, esta vez ante Arnold Khegai.

El “Divino” Espinoza llega a la pelea contra Arnold Khegai con marca de 27-0 y 23 nocauts, siendo la más importante la lograda sobre Robeisy Ramírez, en diciembre de 2023, para arrebatarle el campeonato.

Vencer a Arnold Khegai, sería un paso más en la carrera de Rafael “Divino” Espinoza, quien tiene claro que enfrentar al japonés Naoya Inoue podría llevarlo a la consagración.

“Es la pelea que siempre he dicho que me despuntaría, que me daría lo que quiero que es ser uno de los mejores libra por libra. Si llega, voy a estar listo para cualquier reto”, advierte el “Divino” Espinoza.

Así llega Arnold Khegai a la pelea contra Rafael “Divino” Espinoza

Arnold Khegai, retador del campeón mexicano, Rafael “Divino” Espinoza, disputará su primera pelea importante por el título y apenas su segundo combate programado a 12 asaltos.

El boxeador originario de Odessa, Ucrania, rechazó un camino que lo habría llevado a una oportunidad por el cinturón de la FIB para optar por el de la OMB.

Arnold Khegai ha ganado siete de sus últimas ocho peleas, desde su derrota por decisión unánime en 12 asaltos ante Stephen Fulton en 2020.