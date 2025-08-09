Nadie tiene duda que Tom Brady es el mejor Quarterback en la historia de la NFL. No hay suficientes homenajes para representar la huella que dejó con los Patriots.

Y es que los Patriots ya retiraron el número de Tom Brady y ahora le hicieron una increíble estatua en el Gillette Stadium. Una obra de arte.

Además de lo anterior, ya es un miembro del Salón de la Fama de la NFL. Pero lo que su mayor herencia, son los números que dejó. Casi imposibles de superar.

Tan solo veamos, fue campeón 6 veces del Super Bowl, el más ganador en la historia con un mismo equipo, 3 veces MVP de la NFL y 4 MVP del Super Tazón.

NFL: La increíble estatua que Patriots dedica a Tom Brady en el Gillette Stadium

Este viernes 8 de agosto, Patriots se enfrentó en su primer partido de pretemporada de la NFL a los Washington Commanders. Vencieron por paliza, 48 a 18. Pero la noticia fue la estatua de Tom Brady.

Antes del encuentro, el dueño de los Patriots, Robert Kraft, presentó la estatua de Tom Brady, misma que estará en el Gillette Stadium.

La realizó un escultor aficionado al equipo, mide 3.6 metros. Se puede ver al exQB alzando el brazo con el casco en la otra mano. La base es hexagonal por los títulos conseguidos en el Super Bowl.

La burla de Tom Brady a los Jets en la presentación de su estatua

Luego de ser presentada la estatua, Tom Brady dio un discurso de agradecimiento a la afición de los Patriots, pero también dejó una burla a los de los Jets.

Recordemos que los Jets y Patriots rivales, pero los primeros tienen tiempo que no figuran en la NFL. Esto dijo Tom Brady: "Pero al final, esta estatua no es solo para los aficionados de los Pats. También les dará a todos los aficionados de los Jets un lugar donde lanzar sus cervezas al salir del estadio cada año. Probablemente en el segundo cuarto. Quizás en el tercero"