Los Miami Dolphins se perfilan para ser el rival de los San Francisco 49ers en el regreso de la NFL al Estadio Banorte.

La NFL regresa a México en 2026 y los San Francisco 49ers fueron la primera escuadra confirmada para jugar en el Estadio Banorte, donde lo más probable es que Miami Dolphins sea su rival.

Miami Dolphins en juego de la NFL (Lynne Sladky / AP)

¿Cuándo es el partido de la NFL en el Estadio Banorte?

De acuerdo a reportes periodístico como el de Jennifer Lee Chan, de NBC Bay, el domingo 22 de noviembre de 2026 será el partido 49ers vs Dolphins en el Estadio Banorte.

Después de varios años de ausencia en México, la NFL regresaría de esta manera con el partido 49ers vs Dolphins, dos de los equipos más populares en suelo azteca.

Previo al Super Bowl 2026, el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que este en este mismo año la liga más importante de futbol americano regresará a México.

49ers será la escuadra local en el regreso de la NFL al Estadio Banorte

Los San Francisco 49ers serán los locales administrativos en el Estadio Banorte ante el rival por definir, siendo los Miami Dolphins la opción más fuerte.

Estos son los rivales que se han manejado para enfrentar a 49ers en México:

Miami Dolphins

Arizona Cardinals

Los Ángeles Rams

Seattle Seahawks

Philadelphia Eagles

Washington Commanders

Denver Broncos

Las Vegas Raiders

Minnesota Vikings

San Francisco 49ers jugarán en el Estadio Banorte (especial)

San Francisco 49ers jugará por tercera vez en México

Será la tercera vez que los San Francisco 49ers jueguen un partido de temporada regular de la NFL en México.