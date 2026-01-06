La NFL arranca sus Playofss 2026 con la Ronda de Comodines. Revisa las fechas, horarios y canales para ver los 6 partidos.
Tras finalizar la temporada regular de la NFL, quedan 14 equipos en camino al Super Bowl 2026, dos de ellos descansarán en la Ronda de Comodines de los Playoffs.
Los Broncos y los Seahawks no jugarán la Ronda de Comodines, tras conseguir el primer puesto en sus respectivas conferencias.
Estos son los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:
NFL Playoffs 2026: Horarios y canales para ver los partidos del sábado 10 de enero en Ronda de Comodines
La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL arranca el sábado 10 de enero cuando los Carolina Panthers reciban a Los Angeles Rams.
Más tarde, los Green Bay Packers visitan a los Chicago Bears.
Rams vs Panthers
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
Packers vs Bears
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Soldier Field
- Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
NFL Playoffs 2026: Horarios y canales para ver los partidos del domingo 11 de enero en Ronda de Comodines
Con tres partidos, continúa la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026, el domingo 11 de enero, y a continuación te damos los detalles de cómo se jugarán.
Bills vs Jaguars
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: EverBank Stadium
- Transmisión: Canal 5, Disney+ y ESPN
49ers vs Eagles
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lincoln Financial Field
- Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
Chargers vs Patriots
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Gillette Stadium
- Transmisión: Canal 5, Disney+ y ESPN
NFL Playoffs 2026: Hora y canal para ver el partido del lunes 12 de enero en la Ronda de Comodines
La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL culmina el lunes 12 de enero en Pitssburgh, con el partido Texans vs Steelers.
Texans vs Steelers
- Fecha: Lunes 12 de enero de 2026
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Acrisure Stadium
- Transmisión: Canal 5, Disney+ y ESPN