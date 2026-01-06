La NFL arranca sus Playofss 2026 con la Ronda de Comodines. Revisa las fechas, horarios y canales para ver los 6 partidos.

Tras finalizar la temporada regular de la NFL, quedan 14 equipos en camino al Super Bowl 2026, dos de ellos descansarán en la Ronda de Comodines de los Playoffs.

Los Broncos y los Seahawks no jugarán la Ronda de Comodines, tras conseguir el primer puesto en sus respectivas conferencias.

Estos son los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 10 de enero

Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

Lunes 12 de enero

Texans vs Steelers | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

