Los Playoffs de la NFL continúan el domingo 11 de enero de 2026 con la Ronda de Comodines y el partido Bills vs Jaguars. Conoce la hora y canal para ver el duelo.
- Partido: Bills vs Jaguars
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: EverBank Stadium
- Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+
¿Cómo llegan Bills y Jaguars a la Ronda de Comodines de la NFL?
Buffalo Bills llega en sexto lugar de su conferencia a la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL.
Así que, Bills viajará para jugar contra los Jaguars de Jacksonville, un reto muy complicado para Josh Allen y compañía.
Será el tercer enfrentamiento de playoffs entre Bills y Jaguars, con Jacksonville ganando ambos.
Los Jaguars derrotaron a Bills 30-27 en el último juego de Jim Kelly en 1996. Más recientemente, vencieron a Buffalo 10-3 en 2017.
Jacksonville aseguró su tercer título de división en nueve años, barrieron a los Titans por tercera vez en cuatro temporadas y superaron la docena de victorias.
Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL
A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:
Sábado 10 de enero
- Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports
- Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports
Domingo 11 de enero
- Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN
- 49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports
- Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN
Lunes 12 de enero
- Texans vs Steelers | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN