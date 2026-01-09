Los Playoffs de la NFL continúan el domingo 11 de enero de 2026 con la Ronda de Comodines y el partido Bills vs Jaguars. Conoce la hora y canal para ver el duelo.

Partido: Bills vs Jaguars

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: EverBank Stadium

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Bills vs Jaguars: ¿Cuándo ver el partido de Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL?

La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a Bills vs Jaguars, en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.

Bills vs Jaguars: ¿Dónde ver el partido de Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL?

Las señales del Canal 5, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Bills vs Jaguars, el domingo 11 de enero.

¿Cómo llegan Bills y Jaguars a la Ronda de Comodines de la NFL?

Buffalo Bills llega en sexto lugar de su conferencia a la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL.

Así que, Bills viajará para jugar contra los Jaguars de Jacksonville, un reto muy complicado para Josh Allen y compañía.

Será el tercer enfrentamiento de playoffs entre Bills y Jaguars, con Jacksonville ganando ambos.

Los Jaguars derrotaron a Bills 30-27 en el último juego de Jim Kelly en 1996. Más recientemente, vencieron a Buffalo 10-3 en 2017.

Jacksonville aseguró su tercer título de división en nueve años, barrieron a los Titans por tercera vez en cuatro temporadas y superaron la docena de victorias.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 10 de enero

Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

Lunes 12 de enero