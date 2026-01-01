La Semana 18 de la NFL tiene dos boletos disponibles para los Playoffs. Conoce el panorama y escenarios rumbo a la postemporada.
NFL Semana 18: Panorama rumbo a los Playoffs
La Semana 18 de la NFL inicia el sábado 3 de enero de 2026 con dos partidos y culminará el domingo 4 de enero con el resto de los juegos, y la definición de los primeros partidos de Playoffs.
Concluida la Semana 17 de la NFL, 12 equipos se han clasificado a los Playoffs y a continuación te compartimos las listas de ambas conferencias.
Equipos clasificados a Playoffs en la Conferencia Americana de la NFL:
- Denver Broncos (13-3)
- New England Patriots (13-3)
- Jacksonville Jaguars (12-4)
- Houston Texans (11-5)
- LA Chargers (11-5)
- Buffalo Bills (11-5)
Equipos clasificados a Playoffs en la Conferencia Nacional de la NFL:
- Seattle Seahawks (13-3)
- Chicago Bears (11-5)
- Philadelphia Eagles (11-5)
- San Francisco 49ers (12-4)
- Los Angeles Rams (11-5)
- Green Bay Packers (9-6-1)
Partidos que se jugarían en Playoffs en este momento
A continuación te compartimos los partidos al momento en los Playoffs de la NFL si la temporada terminara antes de jugarse la Semana 18.
Conferencia Americana
- Sembrado 1 Broncos | Descansa la ronda de comodines
- Buffalo Bills vs Patriots
- Chargers vs Jaguars
- Texans vs Steelers
Conferencia Nacional
- Sembrado 1 Seahawks | Descansa la ronda de comodines
- Packers vs Bears
- Rams vs Eagles
- 49ers vs Panthers
NFL Semana 18: Escenarios rumbo a los Playoffs
Baltimore Ravens en la Conferencia Americana y Tampa Bay Buccaneers en la Conferencia Nacional aún pelean por un boleto a los Playoffs de la NFL.
Steelers vs Ravens se enfrentan en la Semana 18, y si Baltimore ganar en Pittsburgh se quedará con el boleto; perder los elimina.
En la pelea por el último lugar en el Conferencia Nacional están Panthers (8-8), líderes actuales, que se enfrentan a Buccaneers (7-9).
Ganar vs Panthers le da la división a Buccaneers, perder los elimina.
Así se jugará la Semana 18 de la NFL rumbo a los Playoffs
La Semana 18 de la NFL promete muchas emociones, como preámbulo del inicio de los Playoffs.
Sábado 3 de enero
- Panthers vs Buccaners
- Seahawks vs 49ers
Domingo 4 de ener0o
- Colts vs Texans
- Browns vs Bengals
- Saints vs Falcons
- Packers vs Vikings
- Titans vs Jaguars
- Cowboys vs Gigants
- Cardinals vs Rams
- Chiefs vs Raiders
- Commandeers vs Eagles
- Dolphins vs Patriots
- Lions vs Bears
- Chargers vs Broncos
- Jets vs Bills
- Ravens vs Steelers