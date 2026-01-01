La Semana 18 de la NFL tiene dos boletos disponibles para los Playoffs. Conoce el panorama y escenarios rumbo a la postemporada.

NFL Semana 18: Panorama rumbo a los Playoffs

La Semana 18 de la NFL inicia el sábado 3 de enero de 2026 con dos partidos y culminará el domingo 4 de enero con el resto de los juegos, y la definición de los primeros partidos de Playoffs.

Concluida la Semana 17 de la NFL, 12 equipos se han clasificado a los Playoffs y a continuación te compartimos las listas de ambas conferencias.

Equipos clasificados a Playoffs en la Conferencia Americana de la NFL:

Denver Broncos (13-3) New England Patriots (13-3) Jacksonville Jaguars (12-4) Houston Texans (11-5) LA Chargers (11-5) Buffalo Bills (11-5)

Equipos clasificados a Playoffs en la Conferencia Nacional de la NFL:

Seattle Seahawks (13-3) Chicago Bears (11-5) Philadelphia Eagles (11-5) San Francisco 49ers (12-4) Los Angeles Rams (11-5) Green Bay Packers (9-6-1)

Partidos que se jugarían en Playoffs en este momento

A continuación te compartimos los partidos al momento en los Playoffs de la NFL si la temporada terminara antes de jugarse la Semana 18.

Conferencia Americana

Sembrado 1 Broncos | Descansa la ronda de comodines

Buffalo Bills vs Patriots

Chargers vs Jaguars

Texans vs Steelers

Conferencia Nacional

Sembrado 1 Seahawks | Descansa la ronda de comodines

Packers vs Bears

Rams vs Eagles

49ers vs Panthers

NFL Semana 18: Escenarios rumbo a los Playoffs

Baltimore Ravens en la Conferencia Americana y Tampa Bay Buccaneers en la Conferencia Nacional aún pelean por un boleto a los Playoffs de la NFL.

Steelers vs Ravens se enfrentan en la Semana 18, y si Baltimore ganar en Pittsburgh se quedará con el boleto; perder los elimina.

En la pelea por el último lugar en el Conferencia Nacional están Panthers (8-8), líderes actuales, que se enfrentan a Buccaneers (7-9).

Ganar vs Panthers le da la división a Buccaneers, perder los elimina.

Así se jugará la Semana 18 de la NFL rumbo a los Playoffs

La Semana 18 de la NFL promete muchas emociones, como preámbulo del inicio de los Playoffs.

Sábado 3 de enero

Panthers vs Buccaners

Seahawks vs 49ers

Domingo 4 de ener0o