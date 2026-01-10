Los Playoffs de la NFL continúan el domingo 11 de enero en la Ronda de Comodines con el partido Chargers vs Patriots. Conoce la hora para ver el duelo en ESPN, Disney+ y Canal 5.

Partido: Chargers vs Patriots

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: ESPN, Disney+ y Canal 5

Chargers vs Patriots: Hora para ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL

La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a Chargers vs Patriots, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Chargers vs Patriots: Canal para ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL

ESPN, Disney+ y Canal 5 transmitirán el partido Chargers vs Patriots, el domingo 11 de enero.

Partido: Chargers vs Patriots

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: ESPN, Disney+ y Canal 5

bolt tf up. pic.twitter.com/DAdDf40x0A — Los Angeles Chargers (@chargers) January 5, 2026

¿Cómo llegan Chargers y Patriots a la Ronda de Comodines de la NFL?

Cuando los Patriots se enfrentaron a los Chargers en la temporada de NFL, Nueva Inglaterra cargó con una derrota de 40-7 en uno de sus últimos juegos antes de que Mike Vrabel fuera contratado como entrenador en jefe.

Después de que Vrabel llevara a los Patriots de ser los peores a los primeros en la División Este de la Conferencia Americana, Nueva Inglaterra recibirá nuevamente a los Chargers, esta vez en los Playoffs 2026.

Los Broncos aseguraron el primer puesto de la Americana para los Playoffs con una victoria de 19-3 sobre los Chargers, en los que descansaron su quarterback Justin Herbert, Derwin James y Tuli Tuipulotu.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 10 de enero

Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

Lunes 12 de enero