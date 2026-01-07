Los Playoffs de la NFL arrancan el sábado 10 de enero de 2026 con la Ronda de Comodines y el partido Rams vs Panthers. Conoce la hora y canal para ver el duelo.

Partido: Rams vs Panthers

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

Rams vs Panthers: A qué hora ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL

La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a Rams vs Panthers, en punto de las 15:30 horas, tiempo del centro de México.

Rams vs Panthers: ¿Dónde ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL?

Las señales del Canal 5 y Fox Sports transmitirán el partido Rams vs Panthers, el sábado 10 de enero.

Partido: Rams vs Panthers

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

¿Cómo llegan Rams y Panthers a la Ronda de Comodines de la NFL?

Matthew Stafford lanzó cuatro pases de touchdown y los Rams aseguraron el quinto puesto en los Playoffs 2026 de la NFL, con una victoria de 37-20 sobre los Cardinals.

Los Panthers son los campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional, pero tienen que agradecer a los Falcons.

Carolina podría haber asegurado la división el sábado, pero una derrota de 16-14 en Tampa Bay puso el destino de la NFC Sur en manos de los dos equipos que solo jugaban por orgullo.

Una victoria o un empate de los Saints de Nueva Orleans en Atlanta habría dado a los Buccaneers su quinto título divisional consecutivo. Una victoria de los Falcons era el único resultado que enviaría a Carolina a la postemporada. Y así fue.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 10 de enero

Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

Lunes 12 de enero