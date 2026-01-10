Los Playoffs de la NFL enfrentan el domingo 11 de enero en la Ronda de Comodines a los 49ers vs Eagles. Conoce la hora y canal para ver el duelo.

Partido: 49ers vs Eagles

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

49ers vs Eagles: A qué hora ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL

La Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL enfrentan a 49ers vs Eagles, en punto de las 15:30 horas, tiempo del centro de México.

49ers vs Eagles: ¿Dónde ver la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de la NFL?

Las señales del Canal 5 y Fox Sports transmitirán el partido 49ers vs Eagles, el domingo 11 de enero.

Join the @49erfaithfuluk Fan Chapter to watch the 49ers take on the Eagles in Philadelphia at @theboxbaruk 🎉 pic.twitter.com/e1uao7oPAj — San Francisco 49ers (@49ers) January 8, 2026

¿Cómo llegan 49ers vs Eagles a la Ronda de Comodines de la NFL?

Los 49ers de San Francisco superaron una temporada llena de obstáculos para regresar a los Playoffs de la NFL, en los que enfrentará a los Eagles.

San Francisco abrirá la postemporada visitando al campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia, buscando recuperarse de la derrota ante Seattle que le costó el puesto número 1.

Si Eagles pasa sobre 49ers, será capaz de enfrentar un juego divisional en Chicago y un juego por el título de conferencia en Seattle.

Eagles ganó tres partidos de playoffs en casa la temporada pasada para llegar al Super Bowl.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 10 de enero

Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

Lunes 12 de enero