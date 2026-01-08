Los Playoffs de la NFL continúan el sábado 10 de enero en la Ronda de Comodines con el partido Packers vs Bears. Conoce la hora y canal para ver el duelo.
- Partido: Packers vs Bears
- Fase: Ronda de Comodines NFL
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Soldier Field
- Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
¿Cómo llegan Packers y Bears a la Ronda de Comodines de la NFL?
Los Vikings terminaron una temporada frustrante al vencer 6-3 a los Packers en la Semana 18 de la NFL, pero Green Bay (9-7-1) tenía asegurado su puesto en los Playoffs y se medirá con Bears en la Ronda de Comodines.
Los Chicago Bears llegan con tropiezos a la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL, dos derrotas consecutivas, aunque aseguraron el puesto número dos en la NFC con la victoria de Washington sobre Filadelfia.
Bears recibirá a Green Bay Packers en la Ronda de Comodines el sábado 10 de enero y tendría ventaja de local en la ronda divisional si vence a los Packers.
Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL
A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:
Sábado 10 de enero
- Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports
- Packers vs Bears | 19 horas | Canal 5 y Fox Sports
Domingo 11 de enero
- Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN
- 49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports
- Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN
Lunes 12 de enero
- Texans vs Steelers | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN