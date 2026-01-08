Los Playoffs de la NFL continúan el sábado 10 de enero en la Ronda de Comodines con el partido Packers vs Bears. Conoce la hora y canal para ver el duelo.

Partido: Packers vs Bears

Fase: Ronda de Comodines NFL

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Soldier Field

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

¿Cómo llegan Packers y Bears a la Ronda de Comodines de la NFL?

Los Vikings terminaron una temporada frustrante al vencer 6-3 a los Packers en la Semana 18 de la NFL, pero Green Bay (9-7-1) tenía asegurado su puesto en los Playoffs y se medirá con Bears en la Ronda de Comodines.

Los Chicago Bears llegan con tropiezos a la Ronda de Comodines de los Playoffs 2026 de NFL, dos derrotas consecutivas, aunque aseguraron el puesto número dos en la NFC con la victoria de Washington sobre Filadelfia.

Bears recibirá a Green Bay Packers en la Ronda de Comodines el sábado 10 de enero y tendría ventaja de local en la ronda divisional si vence a los Packers.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de los 6 partidos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL 2026:

Sábado 10 de enero

Rams vs Panthers | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

49ers vs Eagles | 15:30 horas | Canal 5 y Fox Sports

Chargers vs Patriots | 19 horas | Canal 5, Disney+ y ESPN

Lunes 12 de enero