Santos FC, equipo de Neymar, vivió una noche llena de emociones, pues el jugador brasileño se convirtió en héroe y villano en el mismo partido del Brasileirao, liga donde sigue peleando por no descender.

Neymar firmó su primer gol al minuto 4 del juego ante Mirassol, correspondiente a la Jornada 34 del Brasileirao y lo que parecía el inicio de un partido redondo, dio un giro por completo.

El mismo brasileño que adelantó a Santos FC en el marcador, terminó provocando un penal que permitió al equipo rival rescatar el empate, por lo que Neymar no tuvo la noche que deseaba para mantener al equipo lejos de la zona de descenso de la liga brasileña.

La nueva falla de Neymar que demuestra que el retiro estaría cerca

Con la presión acumulada por más de 100 días de inactividad por lesiones y un Santos FC peleando por no descender, la actuación de Neymar se convirtió en una parte muy importante para la temporada actual, no obstante, también ha estado marcada de errores garrafales para una estrella de la talla del brasileño.

Neymar necesitaba volver a aparecer en el marcador no solo por un tema personal, sino porque Santos FC depende de la estrella brasileña para escapar del descenso y salvar al equipo que lo vio debutar y convertirse en un crack internacional.

Neymar se convirtió de héroe a villano

No obstante, luego de marcar el primer gol del partido, el astro brasileño falló un tiró increíble que demostró que, tal vez, el retiro ya está cerca, pues al minuto 44 del primer tiempo recibió un balón retrasado y al intentar disparar de primera, Neymar mandó el balón a la grada.

Ya para la segunda mitad, el futbolista brasileño Neymar volvió a equivocarse, luego de que llegara tarde a un balón dividido. El árbitro no había marcado nada, pero el VAR lo llamó para revisar el contacto y terminó por declarar penalti, dando como resultado un empate entre ambas escuadras.