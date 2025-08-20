En Brasil, el futbol se vive de manera diferente. Las barras tienen tal poder que pueden reclamar directamente con los jugadores, en este caso la gente del Santos FC encaró a Neymar por la dolorosa derrota.

Pongamos en contexto todo. El Santos FC de Neymar se enfrentó el 17 de agosto en una jornada más del Brasileirao. Parecía que sería un partido parejo, pero para nada fue así, todo lo contrario.

Resultó que el Vasco da Gama goleó al Peixe 6 goles por 0. Lucas Piton, David Correa, Rayan, Tché Tché, y Phillipe Coutinho fueron los anotadores de la histórica goleada.

Además, se debe decir que fue un duelo de clubes de la parte baja de la tabla. Tanto el Santos como el Vasco se encuentran casi en posiciones de descenso.

“Si tú lloraste, imagínate los demás”: Líder de la porra del Santos FC encara a Neymar tras vergonzosa goleada

Al finalizar la terrible goleada del Santos FC ante Vasco da Gama, se le vio a Neymar llorar desconsoladamente. No quería ni que lo tocaran, hasta que llegó Fernando Diniz y le dijo un par de palabras.

Días después, la afición del Santos FC encaró a todos los jugadores. Neymar, como capitán, fue el portavoz del equipo y escuchó los reclamos: “Eres el mejor jugador del planeta, si tú lloraste, imagínate a los demás”.

El astro brasileño solo atendió al líder la barra y le contestó: “Estamos intentando mejorar las cosas”. Ahora serán partidos clave para el Peixe, pues buscan alejarse del descenso.

“SI VOS LLORÁS, IMAGÍNATE EL RESTO”.



El líder de la barra del Santos a NEYMAR post-entrenamiento. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/GuGS8uhXNK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 19, 2025

El mensaje del hijo de Neymar a su padre por la goleada del Santos FC

Después de la histórica goleada que recibió el Santos FC ante el Vasco da Gama, la afición no fue la única que le dedicó unas palabras a Neymar, ya que también lo hizo su propio hijo.

“Buenas noches, papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, siempre estaré a tu lado para apoyarte”, publicó el primogénito de Neymar.