Joseph Blatter volvió a lanzar críticas contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al señalar que su cercanía con Donald Trump y la propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo “dañan profundamente al fútbol”.

“La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte” Joseph Blatter

Joseph Blatter critica a Gianni Infantino (Joseph Blatter/X)

El presidente de la FIFA aseguró que nadie tiene derecho a comercializar el deporte y cuestionó la creación de una empresa destinada a ofrecer acciones a inversionistas vinculados con el presidente Donald Trump.

En ese sentido, Joseph Blatter advirtió que la dimensión financiera propuesta por Gianni Infantino pone en riesgo la esencia del futbol.

Nadie tiene derecho a vender el fútbol, asegura Joseph Blatter

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, criticó la cercanía que ha mantenido Gianni Infantino con Donald Trump y las consecuencias de ésta en el fútbol.

De acuerdo con Joseph Blatter, la relación entre Donald Trump e Infantino “ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol”.

Asimismo, reclamó que ni Gianni Infantino ni nadie tiene derecho a vender el fútbol esto ante la intención de vender participaciones a inversionistas que están relacionados con el presidente de Estados Unidos.

Las críticas al presidente de la FIFA se dan en el marco del anuncio de la creación de una empresa para la venta de participaciones a inversionistas y empresarios de la Copa del Mundo.

Sin embargo, entre los empresarios y grupos financieros que están en la lista de posibles compradores se encuentran empresas y nombres relacionados con Donald Trump, como el hermano de su yerno, Joshua Kushner.

La venta de las participaciones brindarían beneficios financieros por la realización de eventos como:

Mundial masculino

Mundial femenil

Mundial de Clubes

Gianni Infantino propone participaciones a Federaciones del Fútbol

Por otra parte, el plan de venta de participaciones de Gianni Infantino señala la entrega de un paquete de participaciones para todas las Federaciones del Fútbol con un valor cercano a 20 millones de dólares por federación.

Asimismo, señaló que las federaciones podrán conservar estas participaciones con opción de venderlas para obtener liquidez inmediata.