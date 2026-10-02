Necaxa vs Cruz Azul se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Necaxa 1-2 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Necaxa 1-2 Cruz Azul
Necaxa vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Cruz Azul, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González
- Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín
- Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz
Cruz Azul
- Portera: Mellany Villeda
- Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
- Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez
Necaxa vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA
Necaxa vs Cruz Azul se miden a partir de las 21:10 horas el sábado 3 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.
- Partido: Necaxa vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX y Tubi