Necaxa vs Cruz Azul se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa 1-2 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Necaxa 1-2 Cruz Azul

Necaxa vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Cruz Azul, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González

Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín

Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz

Cruz Azul

Portera: Mellany Villeda

Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez

Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren

Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez

Necaxa vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

Necaxa vs Cruz Azul se miden a partir de las 21:10 horas el sábado 3 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.