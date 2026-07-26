Necaxa vs Rayados se enfrentan en partido de invictos el domingo 26 de julio en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-1 del Monterrey.
Necaxa vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El pronóstico para el Necaxa vs Rayados de la Jornada 2 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 2-1.
Pronóstico: Necaxa 1-2 Rayados
Necaxa vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Rayados, que se jugará en la Jornada 2 de Liga MX.
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva
- Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero
- Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Ross
Necaxa vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Necaxa vs Rayados se jugará el domingo 26 de julio a las 17 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.
- Partido: Necaxa vs Rayados
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX?
Necaxa y Rayados ganaron en la Jornada 1 del Apertura de la Liga MX, así que defenderán el invicto en el naciente torneo.
Necaxa derrotó 2-1 al Atlante, mientras que Rayados venció 3-2 a Santos Laguna en el arranque de la competencia.