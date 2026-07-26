Necaxa vs Rayados se enfrentan en partido de invictos el domingo 26 de julio en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-1 del Monterrey.

Necaxa vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El pronóstico para el Necaxa vs Rayados de la Jornada 2 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 2-1.

Pronóstico: Necaxa 1-2 Rayados

Necaxa vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Rayados, que se jugará en la Jornada 2 de Liga MX.

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva

Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero

Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.

Necaxa venció al Atlante en la Jornada 1 del Apertura 2026 (Mexsport / Tomas Regueiro)

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Ross

Rayados derrotó 3-2 a Santos en la Jornada 1. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Necaxa vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Necaxa vs Rayados se jugará el domingo 26 de julio a las 17 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.

Partido: Necaxa vs Rayados

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Necaxa y Rayados ganaron en la Jornada 1 del Apertura de la Liga MX, así que defenderán el invicto en el naciente torneo.

Necaxa derrotó 2-1 al Atlante, mientras que Rayados venció 3-2 a Santos Laguna en el arranque de la competencia.