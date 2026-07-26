Necaxa vs Rayados se enfrentan en partido de invictos el domingo 26 de julio en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-1 del Monterrey.

Necaxa vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El pronóstico para el Necaxa vs Rayados de la Jornada 2 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 2-1.

Pronóstico: Necaxa 1-2 Rayados

Necaxa vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Rayados, que se jugará en la Jornada 2 de Liga MX.

Necaxa

  • Portero: Luis Jiménez
  • Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva
  • Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero
  • Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.
Necaxa tuvo la actuación más convincente de la primera jornada y cerró la fecha en el liderato general
Necaxa venció al Atlante en la Jornada 1 del Apertura 2026 (Mexsport / Tomas Regueiro)

Rayados

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
  • Delantero: Diego Ross
Rayados impone condiciones y derrota 3-2 a Santos en la Jornada 1.
Rayados derrotó 3-2 a Santos en la Jornada 1. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Necaxa vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Necaxa vs Rayados se jugará el domingo 26 de julio a las 17 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.

  • Partido: Necaxa vs Rayados
  • Fase: Jornada 2 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Necaxa y Rayados ganaron en la Jornada 1 del Apertura de la Liga MX, así que defenderán el invicto en el naciente torneo.

Necaxa derrotó 2-1 al Atlante, mientras que Rayados venció 3-2 a Santos Laguna en el arranque de la competencia.