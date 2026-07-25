Necaxa vs Rayados se enfrentan el domingo 26 de julio a las 16 horas por FOX One, desde le Estadio Victoria de Aguascalientes.
- Partido: Necaxa vs Rayados
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
Necaxa vs Rayados: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Necaxa vs Rayados tendrá como sede el Estadio Victoria y el encuentro se llevará a cabo el domingo 26 de julio a las 17 horas.
Necaxa vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?
El Necaxa vs Rayados será transmitido por FOX One.
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- Partido: Necaxa vs Rayados
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 1 de la Liga MX?
Necaxa y Rayados debutaron con victorias en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Necaxa derrotó 1-0 al Atlante y repetirá como local ante Rayados, equipo regio que venció a Santos Laguna con marcador de 3-2.