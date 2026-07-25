Necaxa vs Rayados se enfrentan el domingo 26 de julio a las 16 horas por FOX One, desde le Estadio Victoria de Aguascalientes.

Partido: Necaxa vs Rayados

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

Necaxa logró sus primeros tres puntos en la Liga MX venciendo al Atlante (Alex Avalos / MEXSPORT)

Necaxa vs Rayados: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Necaxa vs Rayados tendrá como sede el Estadio Victoria y el encuentro se llevará a cabo el domingo 26 de julio a las 17 horas.

Necaxa vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?

El Necaxa vs Rayados será transmitido por FOX One.

Partido: Necaxa vs Rayados

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

Rayados con Matías Almeyda como DT, venció a Santos Laguna (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 1 de la Liga MX?

Necaxa y Rayados debutaron con victorias en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Necaxa derrotó 1-0 al Atlante y repetirá como local ante Rayados, equipo regio que venció a Santos Laguna con marcador de 3-2.