El futbol de estufa está encendido en la Liga MX y la directiva de Necaxa va con todo para potenciar su plantilla de cara al Clausura 2026. Los Rayos quieren a un delantero que viene de un histórico de Europa.

En Necaxa han puesto la mira en el Viejo Continente, quieren a un prometedor delantero argentino, quien dejaría su lugar en Europa para jugar en la Liga MX.

Luego de las bajas de Diber Cambindo al Club León y la posible salida de Agustín Palavecino, Necaxa quiere dar un golpe sobre la mesa y va con todo por un prometedor refuerzo.

¿Quién es el bombazo del Necaxa para el Clausura 2026?

¡La bomba está por estallar! Club Necaxa está por presentar a su refuerzo estelar para el Clausura 2026; se trata del argentino Julián Carranza, quien llegó como reemplazo de Santiago Giménez en el Feyenoord.

Julián Carranza, delantero del Feyenoord de la Eredivisie, está por convertirse en el nuevo jugador de Necaxa para el Clausura 2026.

De acuerdo a distintos reportes, el argentino firmará por cuatro años con opción a uno más. El futbolista se encontraba cedido a préstamo con el Leicester de la Premier League, pero decidieron cortar la sesión para enviarlo al club de la Liga MX.

¿Quién es Julián Carranza?, futbolista argentino de 25 años de edad que jugará con Necaxa

Necaxa está a punto de reventar el mercado con la llegada de Julián Carranza, delantero de apenas 25 años de edad que ya presume una trayectoria por el futbol europeo y que apunta a romperla en la Liga MX.

De nacionalidad argentina, Julián Carranza surgió en Banfield para después dar el salto al Inter Miami. Posteriormente emigró al Philadelphia Union y de ahí voló a Europa con el Feyenoord. En el futbol de los Países Bajos apenas pudo marcar tres goles, por lo que salió con rumbo al Leicester, en el que no se ha podido estrenar.

Con un valor de 5 millones de euros de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Julián Carranza está a punto de emprender un nuevo reto en la Liga MX con los Rayos del Necaxa, que tras la salida de Diber Cambindo está en busca de un ‘9’.