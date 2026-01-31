Paul George, basuetbolista de los 76ers de Filadelfia fue suspendido por 25 partidos por violar los términos del Programa Antidrogas de la NBA.

La NBA no dio a conocer el tipo de violación ni la sustancia involucrada, que provocaron la suspensión de Paul George.

En declaración a ESPN, George compartió que como parte de un tratamiento para un problema propio, tomó un medicamento inapropiado.

Paul George, de los 76ers de Filadelfia (Matt Slocum / AP)

¿Cuándo podrá volver a jugar Paul George?

La suspensión de 25 partidos habria derivado de la primera violación del Programa Antidrogas de la NBA por parte de Paul George, quien será elegible para volver a jugar el 25 de marzo próximo.

La suspensión emepezará a partir del sábado 31 de emerpcuando Filadelfia reciba a Nueva Orleans.

¿Cuánto dinero le costará la suspensión a Paul George?

La suspensión le costará a Paul George mucho dinero, así que, los 25 partidos fuera lo tendrán que hacer reflexionar.

$11,7 millones de dólares perderá de su salario

$469.691,72 dólares por cada uno de los 25 partidos que se perderá

Los números de Paul George con los 76ers en la actual temporada de NBA

Paul George promedia 16 puntos en 27 partidos esta temporada de la NBA con los 76ers, y tuvo uno de sus mejores partidos con una explosión de 32 puntos en victoria sobre Milwaukee.

George tiene 35 años y firmó un contrato de $212 millones por cuatro años en la agencia libre antes de la temporada 2024.

Se sometió a una cirugía en julio en su rodilla izquierda y se perdió los primeros 12 partidos de esta temporada.