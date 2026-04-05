Toluca vs LA Galaxy juegan en cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril a las 21 horas por FOX One.

Partido: Toluca vs LA Galaxy

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Toluca vs LA Galaxy: A qué hora ver los cuartos de final de la Concachampions 2026

El miércoles 8 de abril de 2026 se jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, Toluca vs LA Galaxy, en punto de las 21 horas.

Toluca vs LA Galaxy: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El partido Toluca vs LA Galaxy se podrá ver en la plataforma FOX One, este miércoles 8 de abril de 2026.

Partido: Toluca vs LA Galaxy

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Paulinho, jugador del Toluca. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo llegaron Toluca y LA Galaxy a cuartos de final de la Concachampions 2026?

Toluca eliminó al San Diego FC en octavos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a LA Galaxy en busca de las semifinales del torneo internacional.

LA Galaxy, por su parte, acabó con las esperanzas de Mount Pleasant en la Concachampions 2026, por lo que buscará seguir en la pelea por el título del torneo regional, en caso de vencer a Toluca en el marcador global.