La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy emotivo” el homenaje que se realizó a las Fuerzas Armadas antes del partido México vs Islandia en el estadio Corregidora.

“La verdad fue muy emotivo. Primero agradecemos el homenaje” Claudia Shienbaum

El enfrentamiento amistoso entre México e Islandia del pasado 25 de febrero se dedicó un momento a las Fuerzas Armadas y sus miembros muertos en acción durante el operativo que se realizó en Jalisco el 22 de febrero.

El gesto fue agradecido por Claudia Sheinbaum, quien destacó que desde el domingo se han realizado varias muestras de apoyo hacia:

Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena)

Guardia Nacional

Agradecemos el homenaje, afirma Sheinbaum tras reconocimiento en el México vs Islandia

Claudia Sheinbaum agradeció el homenaje que se realizó en el Estadio Corregidora, en Querétaro, a las Fuerzas Armadas antes del partido México vs Islandia del 25 de febrero.

De acuerdo con la presidenta, se trató de un momento “muy muy emotivo” para todos los que forman parte de las Fuerzas Armadas, pero para todo México.

“Este homenaje fue algo muy muy emotivo la verdad, para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas y para todo México” Claudia Sheinbaum

“Se ha mostrado una gran cantidad de acciones de apoyo muy muy emotivas” desde el domingo 22 de febrero en respaldo a las Fuerzas Armadas de México, reiteró la presidenta, quien también reconoció las acciones de los elementos del ejército y la Guardia Nacional.

Asimismo, señaló que, m"ás allá de lo que pasó el domingo y las lamentables pérdidas…lo que hay que resaltar más allá es que muy pronto se trabajó en conjunto para regresar a la normalidad”.

Sheinbaum agradece el apoyo de la FIFA

Por otra parte, Claudia Sheinbaum agradeció a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por su respaldo a México a pocos meses de que se lleve a cabo el Mundial 2026.

“Darle las gracias a la FIFA…ayer dijo la sede es México, las sedes son las que son y no hay ningún cambio” Claudia Sheinbaum

Y es que Infantino señaló que las sedes en México se mantienen y reiteró que “va a ser todo espectacular”.

Además, aseveró que confía en la capacidad de México de organizar el evento deportivo del que será sede, junto con Estados Unidos y Canadá.