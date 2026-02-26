Previo al amistoso entre México e Islandia en Querétaro, el estadio guardó un minuto de silencio antes de iniciar el partido.

El minuto de silencio en el México vs Islandia fue en honor a los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que perdieron la vida en los últimos días en cumplimiento de su deber.

México vs Islandia: guardan minuto de silencio por elementos de las Fuerzas Armadas fallecidos en Jalisco. (quinto partido)

¿Cómo fue el homenaje a las Fuerzas Armadas en el México vs Islandia?

Antes del encuentro de la Selección Mexicana contra Islandia, fueron recordados las Fuerzas Armadas con música de la banda de guerra, mientras el resto de los presentes en el Estadio Corregidora guardaba un minuto de silencio.

El acto cívico se llevó a cabo después de que se entonara el Himno Nacional Mexicano en el México vs Islandia, como es habitual en cada encuentro del Tricolor.

Con la gigante bandera desplegada en el campo de juego, el sonido local pidió guardar un minuto de silencio en memoria de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo militar en Jalisco por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

¿Peligra el Mundial 2026 en México tras lo ocurrido en Jalisco?

Desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que existe comunicación constante con México y las autoridades para poder realizar el Mundial 2026 los tres países sedes de la Copa Mundial.

“Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades, y seguimos la situación”, dijo Gianni Infantino.