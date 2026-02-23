México vs Islandia se enfrentan en otro partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido del Tri.

México vs Islandia: Pronóstico del partido amistoso del Tri

Empate a un gol es el pronóstico del partido México vs Islandia, duelo de preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.

Pronóstico: México 1-1 Islandia

México vs Islandia: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Islandia.

México

Portero: Luis Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Luis Romo, Eduardo Águila y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Obed Vargas, Marcel Ruiz y Roberto Álvarado

Delanteros: Armando González y Brian Gutiérrez

Islandia

Portero: Elías Ólafsson

Defensas: Daníel Leó Grétarsson, Hjörtur Hermannsson, Logi Tómasson y Gísli Thórdarson

Mediocampistas: Mikael Egill Ellertsson, Thórir Jóhann Helgason, Stefán Teitur Thórdarson y Hákon Arnar Haraldsson

Delanteros: Brynjólfur Willumsson y Andri Gudjohnsen

México vs Islandia: Pronóstico y posibles alineaciones del partido amistoso del Tri. (Mexsport / Daniel Benavides)

México vs Islandia: ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tri?

México vs Islandia es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.

Partido: México vs Islandia

Fase: Amistoso

Fecha: Miércoles 25 de febrero del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corregidora

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

¿Cómo llegan México e Islandia al partido amistoso?

México llega con el objetivo de demostrar que está para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.

El último partido de México fue contra Bolivia, previo al duelo contra los islandeses, por lo que el cuadro dirigido por Javier Aguirre intentará sacar una victoria.

Islandia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer contra Ucrania, por lo que ahora tendrá que medirse a la Selección Mexicana, duelo de preparación que será complicado.