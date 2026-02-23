México vs Islandia se enfrentan en otro partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido del Tri.
México vs Islandia: Pronóstico del partido amistoso del Tri
Empate a un gol es el pronóstico del partido México vs Islandia, duelo de preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.
- Pronóstico: México 1-1 Islandia
México vs Islandia: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Islandia.
México
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Luis Romo, Eduardo Águila y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Obed Vargas, Marcel Ruiz y Roberto Álvarado
- Delanteros: Armando González y Brian Gutiérrez
Islandia
- Portero: Elías Ólafsson
- Defensas: Daníel Leó Grétarsson, Hjörtur Hermannsson, Logi Tómasson y Gísli Thórdarson
- Mediocampistas: Mikael Egill Ellertsson, Thórir Jóhann Helgason, Stefán Teitur Thórdarson y Hákon Arnar Haraldsson
- Delanteros: Brynjólfur Willumsson y Andri Gudjohnsen
México vs Islandia: ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tri?
México vs Islandia es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
- Partido: México vs Islandia
- Fase: Amistoso
- Fecha: Miércoles 25 de febrero del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llegan México e Islandia al partido amistoso?
México llega con el objetivo de demostrar que está para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.
El último partido de México fue contra Bolivia, previo al duelo contra los islandeses, por lo que el cuadro dirigido por Javier Aguirre intentará sacar una victoria.
Islandia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer contra Ucrania, por lo que ahora tendrá que medirse a la Selección Mexicana, duelo de preparación que será complicado.