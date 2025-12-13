Estamos a 6 meses del arranque del Mundial 2026, una edición histórica ya que será la primera vez que se dispute con 48 selecciones participantes y en tres sedes diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

Nadie quiere perderse este evento histórico y por ello la FIFA aprovechó para vender boletos a muy altos precios o por lo menos así lo consideró David James, portero tres veces mundialista con Inglaterra.

El ex futbolista profesional explotó contra los altos precios para los boletos para ir a un partido del Mundial 2026 específicamente en Canadá y por las formas en las que los organizadores se han dirigido a los gobernantes.

Mundialista con Inglaterra explota por los precios del Mundial en México: “Me quedaré en casa”, dice

David James, ex portero inglés que fue mundialista en las ediciones 2002, 2006 y 2010, explotó contra la FIFA y todos los involucrados en la organización del Mundial 2026 debido a los precios para los boletos.

Para el ex guardameta de Inglaterra, es una “vergüenza” los precios que manejan para los boletos, ya que tenía intenciones de ir pero considera que han abusado en esta organización del torneo de la FIFA.

“Creo que es una vergüenza. No tengo intención de ir a Estados Unidos, especialmente con esos precios. Estaba pensando en ir a Toronto, pero en realidad no parece que esté ahorrando nada.

“They’ve taken advantage” ❌🤑



😠 Former England keeper @jamosfoundation says World Cup ticket prices mean he’s staying home!#BBCFootball #WorldCup pic.twitter.com/uHAy4kZg6Y — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) December 12, 2025

Creo que son geniales, se han aprovechado, quiero decir, ya sabes, si puedo retroceder un par de semanas al fiasco de los premios recién creados y cosas así. Simplemente creo que el futbol en sí ha llegado a un nivel en el que su organismo rector está abusando de todos” expresó.

¿Quién es David James, mundialista con Inglaterra que explotó por los precios del Mundial?

David James, mundialista con Inglaterra que explotó por los precios del Mundial 2026 es un ex portero inglés que disputó tres Copas del Mundo durante su carrera y que jugó con distintos clubes de la Premier League.

Es el segundo portero que más veces dejó su portería a cero, solo después de Petr Čech además de que también tiene el récord de penaltis parados en la Premier League. Su retiro oficial fue en 2014 por lo que lleva más de 10 años inactivo en lo profesional.