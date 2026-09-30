Randy Arozarena se despidió de la afición de los Seattle Mariners durante el último juego de la temporada regular, y tras salir ovacionado, se alista para convertirse en agente libre para contratarse con otra organización de las Grandes Ligas.

El domingo 27 de septiembre de 2026, mientras se jugaba la séptima entrada del partido Mariners vs Angels en el T-Mobile Park, el pelotero cubano-mexicano a Randy Arozarena fue sustituido.

Arozarena fue acompañado camino a los vestidores por una emotiva ovación de pie y cánticos por parte de los aficionados de los Seattle Mariners.

El pelotero se quitó la gorra, saludó a las tribunas, cruzó los brazos en su icónica pose y abrazó a su compañero Julio Rodríguez.

El inminente adiós de Randy Arozarena a los Seattle Mariners

La despedida de Randy Arozarena de los aficionados de los Mariners sería más que un adiós a la temporada 2026 de las Grandes Ligas, representaría un cierre del ciclo con la franquicia de Seattle.

Cotizado por sus muy buenas temporadas en las Grandes Ligas, Randy Arozarena se convertirá en agente libre al finalizar la Serie Mundial del 2026, dejando su futuro en el aire para la temporada 2027.

Randy Arozarena será agente libre en las Grandes Ligas (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

La gran temporada de Randy Arozarena con Mariners antes de despedirse

Randy Arozarena se irá de los Seattle Mariners tras una excelente temporada a nivel individual, elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol de América como el Jugador Más Valioso (MVP) de la novena.

Los números de Randy Arozarena con los Mariners en el 2026: