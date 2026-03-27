Axel Solís, periodista deportivo mexicano, murió a los 56 años de edad, reportó su círculo cercano a través de las redes sociales.

El espacio de Axel Solís en redes sociales por la que se dio a conocer la muerte dl periodista deportivo, quien cubrió eventos de la talla del Mundial de futbol.

“Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís”, dice la publicación compartida en las redes sociales de Axel Solís.

Axel Solís murió a los 56años de edad

Axel Solís dedicó su vida al periodismo deportivo

En la publicación se destaca a Axel Solís como un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, “un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos unen a través del deporte”.

En el comunicado agregan que Axel Solís se queda en cada crónica, en cada análisis y en el ejemplo de rectitud que dejas. “Vuela alto, Axel. Descansa en paz”.

“Queremos dar las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes, sus seguidores. Gracias por acompañarlo en esta aventura periodística, por escucharlo, por debatir con él y por permitirle entrar en sus hogares durante tantos años” Comunicado sobre la muerte de Axel Solís

Lamentan la muerte de Axel Solís

Diversos medios de comunicación, como el caso de TUDN, donde Axel Solís fue colaborador, lamentaron la muerte del periodista deportivo.

También equipos como Tigres y Rayados se unieron al pésame por la muerte de Axel Solís, quien cubrió la fuente de futbol en Monterrey durante muchos años.

(@Rayados)

¿Quién era Axel Solís?

Axel Solís era un periodista deportivo con experiencia de más de 35 años en los medios de comunicación.

En su paso por el periodismo deportivo tuvo la oportunidad de cubrir 5 Mundiales de la FIFA, 2 Copas América, además del Mundial de Clubes.